von Albert Bantle

Es wird weihnachtlich und das mitten im Sommer: Am kommenden Sonntag, 1. September, um 17 Uhr startet Mela André, Leiterin der Singing Souls, das große musikalische Weihnachtsprojekt in Niedereschach. Treffpunkt ist die Kulturfabrik in den Räumen des Gesangvereins Eintracht. Eingeladen sind alle, die etwas Neues ausprobieren wollen oder wieder einsteigen möchten in die Welt des Chorgesangs.

Winter-Projekt dauert bis Februar

Bei den Singing Souls von Mela André handelt es sich um einen Chor engagierte Sänger, die sich halbjährlich zu verschiedenen Projekten anmelden und verpflichten können. Das Winter-Projekt, das am kommenden Sonntag startet, dauert bis zum 23. Februar 2020. Es beinhaltet Advents- und Weihnachtskonzerte. Geprobt wird einmal die Woche, immer sonntags. Bei der ersten Probe am kommenden Sonntag proben alle gemeinsam. Mela André verweist darauf, dass ein mittlerer künstlerischer Anspruch bestünde und kein Übungsaufwand für Zuhause notwendig sei. Das Repertoire umfasst überwiegend bekannte Stücke.

Geplante Auftritte

Das Erlernte soll der Öffentlichkeit bei folgenden Auftritten vorgestellt werden: am 1. Dezember um 17 Uhr im Haus des Gastes in Königsfeld, am Samstag, 30. November um 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Villingen, am Sonntag, 22. Dezember um 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Schwenningen und voraussichtlich am Dienstag, 31. Dezember, im Rahmen einer Mitternachtsparty, die mit einem „Open-Air-Singing“ verbunden wird.

Informationen

Unter https://elementamusica.wixsite.com/academy/projekte, gibt es weitere Informationen zu dem musikalischen Projekt.