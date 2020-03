von Albert Bantle

Jedes Jahr ist es ein beliebter Termin im Kalender vieler Reisefreunde: das Frühlingsfest bei Petrolli-Reisen im Niedereschacher Ortsteil Fischbach. Doch die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus überschatten auch Traditionsveranstaltungen in der Region. Das für den 15. März geplante Frühlingsfest auf dem Betriebshof der Firma Petrolli-Reisen muss komplett abgesagt werden.

„Die Sicherheit und der Schutz der Kunden stehen für uns an erster Stelle“, betont Geschäftsführer Dieter Petrolli. Das Unternehmen möchte das mit dem Virus einhergehende Risiko so gering wie möglich halten und aktiv einen Teil beitragen, um die weitere Verbreitung einzudämmen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei die Verantwortung gegenüber den Gästen, Ausstellern und Mitarbeitern. Beim Frühlingsfest stehe der direkte Kontakt mit den Kunden im Fokus, heißt es in einer Pressemitteilung von Petrolli-Reisen. Geselligkeit sowie ein entspanntes und unbeschwertes Miteinander seien auf dieser Basis in diesem Jahr nicht möglich.

Entwicklung stets im Blick

Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird durch die aktuellen Ereignisse direkt beeinflusst. Dennoch möchte man sich die Reiselust nicht nehmen lassen und startet positiv gestimmt in die Reisesaison 2020, betonten die Verantwortlichen. Die tägliche Entwicklung wird sorgfältig beobachtet.