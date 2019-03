von Gerd Jerger

Unter dem Motto "Manege frei in der Schlierbachhalle" entführte die Narrenzunft Schabenhausen bei ihrem traditionellen Wasserträgerball in die Zirkuswelt. Dabei erfreuten sich die begeisterten Besucher an einem Programm mit tollen Garde- und Showtänzen, Akrobatik, Sketchen und lustigen Clowns. Durch das spritzige und bunte Programm führte Zunftmeister Dennis Ulmschneider, der bei seinem ersten Wasserträgerball als Zunftmeister eine gute Figur machte und sich als Chef der Schabenhausener Narren prächtig entwickelt.

Die Garde der NZ Schabenhausen sorgt für einen schwungvollen Auftakt.

Ein dickes Kompliment geht auch an Helmut Koch, der Regie führte sowie an Alleinunterhalter Alex Rist, der den Stimmungspegel den ganzen Abend ganz oben hielt. Dennis Ulmschneider freute sich bei der Begrüßung, umrahmt von den Gardemädchen, Wasserträgern und dem Brunnenschreck über die brechend volle Halle und begrüßte die örtliche Prominenz sowie eine Vielzahl von Vertretern befreundete Zünfte aus der Gesamtgemeinde und Umgebung.

Spitze sind die Clownereien der Schlierbachwieber.

Zum Auftakt des stimmungsvollen Bühnenprogramms wirbelten die Gardemädchen, Selina Formella, Julias Hasler, Lilli Aretz und Nele Aretz über die Bühne. Sie glänzten später noch einmal mit akrobatischen Showtänzen und durften wie alle Tanzgruppen des Abends die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen. Immer wieder beeindruckend ist auch der Brauchtumstanz mit dem Brunnenschreck Wasserträgern und dem Wasserdieb, dargeboten von Philipp Obergfell, Sascha Staiger, Kevin Buch, Sarah Obergfell, Andreas Weisser, Jens Serowy, Oliver Mager, Brigitte Müller und Christian Blank. Spitze war auch das von der Narrenzunft St. Georgen dargebotene Männerballett mit rundherum gelungenen Leucht- und Lichteffekten.

Der Brauchtumstanz der Brunnenschrecks gehört beim Wasserträgerball einfach dazu.

Ganz so, wie es zu einem fastnachtlichen Bühnenprogramm gehört, widmeten sich Nadine und Martin Heitz als Rotkäppchen und der Wolf politischen Themen. Dies reichten von Dauerbürgermeisterkandidatin Fridi Miller, die als Kommunalwahlkiller bezeichnet wurde über das dritte Geschlecht, den Klimawandel und Frauenparkplätzen bis hin zu gefährlichen Polit-Clowns, Trump, Putin oder auch Erdogan. Kein Auge blieb trocken bei den Clownereien der Schlierbachwieber Karin Höllein, Susanne Staiger, Vrony Serowy, Maria Fischerkeller, Franziska Standt, Gerlinde Kammerer, Gudrun Müller, Margret Irion und Britt Koch.

Randvoll ist die Schlierbachhalle, das Publikum geht begeistert mit.

Fast schon zum "Inventar" des Wasserträgerballs gehören die Schlierbachboys mit so alten Narren-Haudegen wie Harald Kunzelmann, Christian Höllein, Rolf Fischerkeller, Alfred Irion, Helmut Koch, Stefan Kaiser und Joachim Schieke. Laura und Manuel Hezel von der benachbarten Narrenzunft Neuhausen sorgten als langjähriges Ehepaar bei ihrem Sketch für beste humorige Unterhaltung. Das "Junge Gemüse" des Jugendclubs Schabenhausen glänzte mit einem wunderbaren Showtanz. Melissa Kammerer, Julia Reichert, Kira Szarmach, Laura Brugger, Tabea Brugger, Marlene Brugger, Lea Münzer und Sophia Hezel begeisterten dabei ebenso wie nach ihnen als "Stars in der Manege" Marion Kunzelmann, Heike und Mike Formella, Nadine und Michael Kneipp sowie Simone und Jens Serowy, mit ihrem auch choreografisch beeindruckenden Tanz.

Nachdem Zunftmeister und Ansager Dennis Ulmschneider, der bei seinen Ansagen stets von einem umtriebigen Affen umgeben war, bei großen Finale noch einmal alle Bühnenakteure in die Manege gebeten hatte und dabei die Narrenorden 2019 verteilte, rockte die Guggenmusik "Ohrwürmer" aus Fischbach die Halle und sorgte für einen fulminanten Abschluss eines Bühnenprogramms, das keine Wünsche offen ließ. Der besondere Dank von Ulmschneider ging zudem an das an diesem Abend für die Bewirtung und den Küchendienst zuständige Team der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen mit Sabine Müller an der Spitze, sowie Bernd Bösinger (Vorhang) und Andreas Weisser (Musik und Technik), die hinter den Kulissen mithalfen, dass alles reibungslos ablaufen konnte.