von Gerd Jerger

Deutliche Worte fielen in der Generalversammlung der Gesamtfeuerwehr Niedereschach in der gut besuchten Schlierbachalle. Denn in der Gesamtwehr läuft es zwar insgesamt gut, doch es gibt auch Problembereiche. Dazu zähle leider immer noch die Tagbereitschaft mit zu wenigen Einsatzkräften vor Ort, hoben Gesamtkommandant Jürgen Seemann und sein Stellvertreter Michael Storz deutlich hervor.

Feuerwehrbedarfsplan macht bald Ersatzbeschaffungen nötig

In ihren gemeinsamen Ausführungen wiesen Seemann und Storz auch nachdrücklich auf den Feuerwehrbedarfsplan hin, der der Gemeindeverwaltung vorgelegt worden war und den die Gemeinde auch unterzeichnet habe. Demnach soll in den Jahren 2022 oder 2023 als nächstes ein Ersatz für das Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25 beschafft werden – und zwar in Form eines TLF 3000. Für die Mannschaftstransportwagen könne bereits in zwei Jahren eine Ersatzbeschaffung notwendig werden. Voraussichtlich 2025 sei als Ersatzbeschaffung als nächstes das Löschfahrzeug (LF) 8/6 vorgesehen.

Das Dach ist nicht dicht und die Eingangstüre nicht sicher

n den bestehenden Gerätehäusern (GH) seien erhebliche Mängel zu verzeichnen. Als Beispiele nannten die beiden Kommandanten das GH Niedereschach, wo im Dachbereich seit längerem Wasser eintrete, ebenso erwähnten sie die Eingangstüre, die mehrere Sicherheitslücken aufweise. Und auch die Glasbausteine trügen nicht dazu bei, Energiekosten zu sparen.

Einsatzkleidung falsch untergebracht

Außerdem: Es sei ein absoluter Missstand und nicht mehr zulässig, dass Einsatzkleidung in Fahrzeuggaragen untergebracht sei – aber das sei im GH Fischbach noch der Fall. Im GH Kappel seien die Tore veraltet und entsprächen nicht mehr dem heutigen Standard.

Gesamtverantwortung liegt bei der Gemeinde

Die aktuelle Rechtslage für Kommunen mit Freiwilligen Feuerwehren sowie die dort ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen sei klar: Die Gesamtverantwortung liege eindeutig bei der jeweiligen Gemeinde und nicht bei der Leitung der Feuerwehr. Damit obliege der Gemeinde die Verantwortung für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz.

Feuerwehr nicht Mädchen für alles

Die sich aus dem Ehrenamt ergebenden Strukturen und Anforderungen müssten bei Wahrnehmung dieser Verantwortung besonders berücksichtigt werden. Das heiße, dass nicht alle mit dem Dienst der Feuerwehr zusammenhängenden Aufgaben auf diese übertragen werden könnten und sie auch nicht Mädchen für alles sein könne.

"Mängel seit mehreren Jahren bekannt"

„Wir sind in diesem Punkt mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung, haben auch Lösungsvorschläge erarbeitet, und bitten nun die Verwaltung, für die besagten Mängel, die seit mehreren Jahren bekannt sind und auf die seitens der Feuerwehrführung mehrfach hingewiesen wurde, trotz der schwierigen Haushaltslage die finanziellen Mittel bereitzustellen und die Maßnahmen umzusetzen“, so die beiden Kommandanten.

Rathaus soll mehr Unterstützung bieten

Angesichts der vielen Dienste und Einsätze, die eine Feuerwehr heutzutage zu leisten habe, und der Fülle an Arbeit, der man ehrenamtlich eigentlich nicht mehr nachkommen könne, sei es in absehbarer Zeit notwendig, eine Stelle in der Verwaltung zu schaffen, die für die Belange und Arbeiten der Feuerwehr zuständig ist.

Probleme nicht auf die leichte Schulter nehmen

Es sind wohl die vielen Verwaltungsaufgaben und die Bürokratie, die der Wehrleitung zu schaffen machen. Ein Satz des der Versammlung bewohnenden Feuerwehrverbandsvorsitzenden, Reinhold Engesser, der auch einige Ehrungen vornahm, sagte im Grunde alles: „Als Kommandant könntest Du manchmal Zustände kriegen. Mit Blick auf die Bürokratie könntest Du manchmal zum Tier werden, deshalb hören viele Kommandanten schon nach fünf bis zehn Jahren wieder auf, weil sie allein gelassen werden“. Diese Dinge dürfe man nicht auf die leichte Schulter nehmen.

