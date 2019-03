von Gerd Jerger

Dass das Forum Niedereschach auch im abgelaufenen Vereinsjahr wieder eine hervorragende Arbeit geleitet hat, dies wurde bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant Bantle schon aus den Worten von Bürgermeister Martin Ragg mehr als deutlich.

Vor allem lobte er das Forum-Team, weil man inzwischen wohl auch das richtige Händchen dafür habe, was ankommt und was gefällt. Sehr beeindruckend sei vor allem, auch immer wieder talentierte lokale Referenten für tolle Vorträge zu gewinnen, den damit sehe man erst, was für erstklassige Lokalmatadoren man hier im Ort habe.

Niedereschach Diese Bürger leisten Einzigartiges für das Gemeinwohl Das könnte Sie auch interessieren

Riesig gefreut habe er sich als Bürgermeister, der Vorsitzenden des Forums, Annette Rienhöfer-Schweer, die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg auszuhändigen zu dürfen, wobei ihm bewusst sei, dass die Vorsitzende darauf bestehe, dass nicht nur sie, sondern ihr gesamtes Team diese Auszeichnung verdient habe.

In ihrem Jahresrückblick hatte zuvor die Vorsitzende das abgelaufene Veranstaltungsjahr mit einem reichhaltigen und informativen Programm nochmals Revue passieren lassen. Insgesamt 26 Veranstaltungen inclusive Niedereschach Frühling konnten mit 706 Teilnehmern durchgeführt werden, dabei acht Einzelveranstaltungen ohne Voranmeldungen mit 530 Teilnehmenden in Form von Vorträgen über Kultur, Reisen, Natur, Zwischenmenschliches und Medizin, dazu zwei Musikkonzerte.

Ihr Fazit, ein überaus attraktives Programm, das sehr gut angekommen sei. Dafür galt ihr Dank vor allem auch Harald Zeiher und Gerd Jerger für die tolle Darstellung des Forums in Form von Prospekten Flyern, Plakaten und der Darstellung im Internet und in der Öffentlichkeitsarbeit.

Dass das Forum damit wieder etliches bewirkt habe, zeige sich darin, dass mit den Erlösen aus den Vorträgen auf Spendenbasis über 4000 Euro an soziale Einrichtungen weitergegeben werden konnten. Mit Hinblick auf die anstehenden Wochen und Monate, in denen nun bereits wieder das neue Programm 2019/20 erstellt werden muss, schloss die Vorsitzende mit einem Zitat frei nach Albert Einstein: "Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert".

Im Kassenbericht von Renate Hauser waren es vor allem die Spendeneinnahmen aus den Vortragsveranstaltungen, die aufhorchen ließen. So seien stolze 4175 Euro an Spendeneinnahmen komplett an soziale Einrichtungen weitergegeben worden, davon 1000 Euro für die neuen Kirchenfenster der evangelischen Kirche, 1875 Euro an die Wärmestube in Schwenningen, 800 an die Soziale Drehscheibe und 500 Euro an die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen.

Trotzdem konnte Renate Hauser nach Abgleich der Einnahmen und Ausgaben noch auf ein kleines Plus von 877 Euro verweisen. Bei den von Bürgermeister Martin Ragg durchgeführten Neuwahlen wurden die bisherige Vorsitzende Annette Rienhöfer-Schweer sowie auch die Schriftführerin Marlies Jerger einstimmig wiedergewählt.

Abschließend wurde von Annette Rienhöfer-Schweer und Renate Hauser ein Referent verabschiedet, der seit nunmehr 19 Jahren die Englischkurse im Forum leitet. Wolfgang Lorenz, den Renate Hauser beim Tennis für das Forum und die Englischkurse gewinnen konnte, sei ein echter "Wohlfühlreferent" gewesen, so wurde ihm von beiden bescheinigt.