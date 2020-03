von Albert Bantle

Nachdem das Thema „Grundschule Fischbach„, die eine Außenstelle der Gemeinschafsschule Eschach-Neckar ist, in den beiden zurückliegenden Sitzungen des Fischbacher Ortschaftsrates einen breiten Raum einnahm und intensiv diskutiert wurde (wir berichteten), soll das Thema nun auch in der bevorstehenden Gemeinderatssitzung am Montag, 9. März, beraten werden. Ausdrücklich weist die Verwaltung jedoch darauf hin, dass in dieser Sitzung lediglich der Sachverhalt beraten werden soll, mit dem Ziel, in einer der folgenden Gemeinderatsitzungen mit eventuell zusätzlichen Informationen eine Beschlussfassung herbeizuführen.