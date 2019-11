von Gerd Jerger

An karitativen Einrichtungen mangelt es Niedereschach nicht: Betreutes Wohnen, das Pflegehaus, die Bürger für Bürger-Genossenschaft und das jüngste Projekt „Alt werden in Niedereschach„. In der Gemeinderatssitzung wurde nun mit einem „Mehrgenerationentreff für Niedereschach„ von Bürgermeister Martin Ragg ein weiteres Projekt vorgestellt. Die Pläne sorgten für einigen Unmut im Rat.

Für das Projekt werde, so Ragg, eine Fördersumme von 100 000 Euro in Aussicht gestellt, an Eigenmitteln müsste die Gemeinde 11 974 Euro beitragen und zur Weiterfinanzierung nach Projektablauf jährlich 50 000 Euro beisteuern. „Mit einem relativ überschaubaren finanziellen Engagement der Gemeinde kann hiermit ein Projekt auf den Weg gebracht werden, das das Miteinander der Generationen wesentlich bereichern würde“, sagte Ragg. Der Antrag sei in Anbetracht der Kürze der Zeit schon einmal gestellt worden. Bis Ende November müsse ein Gemeinderatsbeschluss gefällt werden.

Einen Treffpunkt schaffen

Joachim Bucher, Vorsitzender der Genossenschaft Bürger für Bürger, stellte dem Gemeinderat das Projekt Mehrgenerationentreff vor. Laut Bucher würde mit diesem Projekt ein Treffpunkt geschaffen, der für verschiedene Generationen die Möglichkeit zur Aktivität und Begegnung biete. Dazu soll eine Stelle eingerichtet werden, die die verschiedenen Angebote in den vier Teilgemeinden vernetze und als Anlaufstelle diene. Zielgruppen seien Angehörige verschiedenener Generationen, die ein Interesse an einem generationenübergreifenden Miteinander haben.