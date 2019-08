von Albert Bantle

Die Anziehungskraft des traditionellen Fischerfestes des Angelvereins Teufental ist ungebrochen. Das zeigte sich am vergangenen Wochenende einmal mehr in aller Deutlichkeit. Aus der gesamten Region pilgerten die vielen Fans dieses Traditionsfestes zum Teufensee und genossen dort einige schöne und unbeschwerte Stunden. Das Wetter spielte zur Freude der Angler und des ersten Vorsitzenden, Martin Eitzert, bestens mit, so dass es angenehm war, im Teufental beim Fischerfest zu verweilen.

Frisch geräucherte Forellen

Kulinarisch wurden die Gäste bestens umsorgt. Neben der üblichen Festgastronomie waren es am Samstag und am Sonntag die frisch geräucherten Forellen, die als besondere Spezialität reißenden Absatz fanden. Die Fischwecken mit ofenfrisch gebackenen Brötchen kamen bei den Besuchern bestens an, wie auch die selbstgebackenen Hausmacherkuchen in der eigens eingerichteten Kaffeebar. Zu den Klängen der Formation „Schwarzwald-Feger“ wurde am Samstag- und Sonntagabend das Tanzbein geschwungen.

Kai Seemann vom Angelverein kümmert sich um das Räuchern der Forellen. | Bild: Albert Bantle

Nun freuen sich die Angelfreunde auf den Urlaub. Doch bereits am Freitag, 6. September, steht der nächste Termin im Kalender. Dann können, organisiert vom Angelverein im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde, Kinder von neun bis zwölf Jahren unter Aufsicht am Teufensee erste Erfahrungen rund um das Angeln sammeln. Dabei werden die Kinder auch erfahren, was die Angel- und Naturfreunde das ganze Jahr über bei der Betreuung des Teufensees, der Fließgewässer und des angrenzenden Grillplatzes leisten.

Oldtimertreffen im Teufental

Die weithin bekannten Oldtimer-und Bulldog-Freunde Niedereschach nutzten das Fischerfest des Angelvereins am Sonntag zu einem Oldtimertreffen im Teufental. Den ganzen Tag über strömten dabei Bulldogs und andere alte Gefährte zu einem Platz neben dem Festgelände, wo sie von Oldtimerfreund Josef Link in Empfang genommen wurden. Er registrierte jedes einzelne Fahrzeug und notierte wichtige Daten. Wie sehr alte Traktoren und sonstige Oldtimer Menschen faszinieren und in ihren Bann ziehen, zeigten die vielen Besucher, welche die alten Gefährte bestaunten.

Die Oldtimer- und Bulldog-Freunde Niedereschach rücken am Sonntag mit ihren Fahrzeugen an. | Bild: Albert Bantle

Die Oldtimer- und Bulldog-Freunde Niedereschach sind eine lose Verbindung von begeisterten Besitzern von Oldtimerfahrzeugen aller Sparten. Bewusst wurde bisher kein Verein gegründet. Es soll jeder die Möglichkeit haben, an dem Stammtisch der Fahrzeugliebhaber zwanglos teilzunehmen. Dieser findet an jedem ersten Mittwoch eines Monats statt.

Gemeinsame Ausfahrten wie zum Fischerfest, werden kurzfristig für diejenigen organisiert, die gerne daran teilnehmen möchten. Wichtig sind die Fachgespräche, der Erfahrungsaustausch oder unkomplizierte Gespräche und gemeinsame Stunden mit Gleichgesinnten.

Interessierte Besucher lassen sich die Oldtimer von den Besitzern zeigen. | Bild: Albert Bantle

Erhalt für die Nachwelt

Die Liebe zum alten Bulldog, Pkw, Motorrad, Lkw, zur alten Dampfmaschine oder gar zum Flugzeug, haben die Oldtimer- und Bulldog-Freunde zusammengeführt. Dabei ist ihnen nicht wichtig, ob es sich um ein edles, restauriertes Teil oder aber um einen alten mit Patina überzogenen Bulldog handelt, der aber noch funktioniert und immer noch seinen Dienst verrichten kann. Beide sind genauso schön und wertvoll für den jeweiligen Besitzer wie für auch für die Oldtimerfreunde. „Es macht letztendlich die Mischung aus allem aus. Uns geht es um den Erhalt, die Nutzung und um das im Bewusstsein halten von Maschinen und Mechanik aus alten Zeiten für die Nachwelt“, so Josef Link.