von Gerd Jerger

Komplett belegte Parkplätze, zugeparkte Zufahrtsstraßen rund um die Eschachhalle, Autokennzeichen von Konstanz bis Waiblingen und aus dem gesamten süddeutschen Raum. Dies ließ erahnen, dass die Eschachhalle am Samstagnachmittag etwas Besonderes bieten musste. Bei über 700 bereits im Voraus verkauften Eintrittskarten platzte die Halle schier aus den Nähten. Was war der Grund? Unter dem Thema „Das Darm-Hirn-Kartell und der Wert des Lebens“ referierte die renommierte Ärztin, Präventologin und Autorin von Bestsellern, Petra Wenzel, die sonst eher in großen Metropolen ihre Vorträge hält.

Nicht mit erhobenem Zeigefinger und ohne Ängste zu schüren verstand es die Referentin, umsetzbare Wege zu einer nachhaltigen Gesundheit aufzuzeigen. | Bild: Gerd Jerger

Niedereschacherin lädt Wenzel in die Gemeinde ein

Über den persönlichen Kontakt war es der Niedereschacher Bürgerin Carin Aschenbrenner-Pichler gelungen, Petra Wenzel für den Vortrag nach Niedereschach einzuladen. Und Carin Pichler-Aschenbrennen war es auch, die die Referentin bei lang anhaltendem Beifall begrüßte und vorstellte und sich mächtig freute, so viele Gäste in der Eschachhalle begrüßen zu dürfen. Ein großes Dankeschön ging seitens der Organisatoren an die Niedereschacher Landfrauen, die das Catering für diese Veranstaltung übernommen haben, was bei der Menge an Gästen sicherlich keine leichte Aufgabe darstellte.

Bis auf den letzten Platz belegt war die Eschachhalle beim Vortrag zum Thema Das Darm-Hirn-Kartell und der Wert des Lebens mit Petra Wenzel | Bild: Gerd Jerger

Sich mehr um die eigene Gesundheit kümmern

Was bewegte so viele Menschen, sich zu diesem Vortrag nach Niedereschach auf den Weg zu machen? Sicherlich war es auch die Ankündigung, dass es im Referat um körperliche Gesundheit geht und darum, Menschen zu informieren, aufzuklären und sie aufzurufen, sich mehr um die eigene Gesundheit zu kümmern. Grundlegende Informationen dazu lieferte die Referentin Petra Wenzel in ihrem humorvoll, begeisternd und verständlich vorgetragenen Referat, das sich mit Hirngesundheit und Darmgesundheit befasste.

Großer Andrang gab es beim Signieren ihres Buches in der Vortragspause. | Bild: Gerd Jerger

Gehirn ist Schaltzentrale, Darm ist Kontaktstelle

Wenzel nannte das Gehirn als Schaltzentrale und Sitz des Bewusstseins, den Darm als größte Kontaktstelle zwischen der Umwelt und unserem Innenleben. Sie erläuterte, wie Darmbakterien das Gehirn, den Körper und die Gene beeinflussen und warum der bakterielle Ursprung der Mitochondrien für die menschliche Gesundheit so wichtig ist. Weiter ging die Referentin darauf ein, weshalb die Gesundheits-, Agrar- und Lebensmittelindustrie gemeinsam mit der Politik aus ihrer Sicht die Gesundheit gefährden und wie sich der Einzelne schützen kann.

Immer mehr Menschen brauchen teure Medikamente

Sie ging der Frage nach, wie es sich im Gesundheitswesen bewerkstelligen lässt, dass immer mehr Menschen immer mehr teure Medikamente brauchen, mit denen Unsummen von Geld umgesetzt werden. Dies erläuterte sie am Beispiel, dass in der Medizin die Blutfettwerte für die Menschen immer mehr abgesenkt worden seien. Je mehr diese Werte abgesenkt werden, desto mehr Menschen müssen blutfettsenkende Medikamente nehmen, eines der umsatzstärksten weltweit. Nicht anders beim Blutdruck: Zur Zeit ihres Studiums seien Werte von 180 zu 100 noch als nicht günstig eingestuft worden, inzwischen gelte ein Blutdruck von 130 zu 85 als behandlungsbedürftig, was wiederum den Umsatz kräftig ankurble.

Nahrung als Schlüssel zur Gesundheit

Nicht mit erhobenem Zeigefinger und ohne Ängste zu schüren, verstand es die Referentin, umsetzbare Wege zu einer nachhaltigen Gesundheit aufzuzeigen, wie eine Entgiftung oder eine Darmsanierung unter anderem mit gesunden Bakterien funktioniert und warum ein machbares Ernährungskonzept und eine einfache Stoffwechselkur wertvoll sind. Für Wenzel gilt der Grundsatz, dass die Nahrung der Schlüssel zur Gesundheit der Menschen ist. Dass das Thema bestens ankam, davon zeugte die lange Reihe von Gästen, die in der Pause zwischen den zwei Vortragsblöcken ihr Buch von der Ärztin und Autorin signieren und sich mit ihr zusammen fotografieren ließen.

Zur Person

Petra Wenzel, 1959 geboren, ist eine als Ärztin und Präventologin bekannte Vortragssprecherin und Bestsellerautorin im Gesundheitsbereich. Sie vermittelt Informationen zu Gesundheit und Lebensqualität mit Biss, Leidenschaft und Humor. Durch ihre Tätigkeiten als Ärztin mit umfassender Erfahrung, unter anderem in der Psychosomatik und der Naturheilkunde, als Präventologin mit tiefgehendem Know-how in der Vorbeugung sowie als Kommunikations-Expertin durch hunderte Vorträge vor insgesamt mehreren Tausend Zuhörern jährlich, vermittelt sie erfolgreich, dass der Erhalt der Gesundheit einfach umsetzbaren Gesetzmäßigkeiten folgt. Sie reanimiert die Eigenverantwortung des Einzelnen, positioniert sich gegen die kommerzgesteuerte Pathologisierung in der Medizin, in der Menschen im wahrsten Sinne des Wortes „krankgeschrieben“ werden und ist überzeugt, dass es auch anders geht.