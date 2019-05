von Gerd Jerger

Besonders war es der sportliche Bereich, sowohl national wie auch international, auf den die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe (TTSG) Niedereschach bei ihrer Jahreshauptversammlung im Vereinsheim mit Stolz zurückblicken konnte. Sportwartin Laura Epperlein kam beim Verlesen der seitenfüllenden Erfolgsmeldungen, verbunden mit errungenen Pokalen, Titeln und Meisterschaften, fast schon ins Schwitzen.

Sportliches Aushängeschild

Einmal mehr zeigte sich dabei, dass die TTSG derzeit das große sportliche Aushängeschild der Gemeinde Niedereschach ist. „Ich höre nur Gold und Silber“, freute sich Gemeinderat Rüdiger Krachenfels in seiner einstimmig herbeigeführten Entlastung des Vorstandes. Es sei einfach toll, wie bei der TTSG junge Leute an den Sport herangeführt werden, so Krachenfels weiter, der auch die Neuwahlen leitete.

Etliche Veränderungen

Dabei gab es in den Reihen der Vorstandschaft einige Veränderungen. So wurde Natalia Werner für die nicht mehr kandidierende Conny Danelutti zur neuen Kassiererin gewählt. Raphaela Wolf, Frank Wurth, Sandra Schnabel, Olga Jazus und Sandra Alkadi gehören künftig der Vorstandschaft als Beisitzerinnen an, Laura Epperlein wird das Amt des Sportwarts bekleiden. Und auch das gibt es noch in Zeiten, in denen vielen Menschen kein Vorsitzendenamt mehr übernehmen wollen, hier bewarben sich gleich zwei Kandidaten um den Vorsitz. Die bisherige Vorsitzende, Alena Schechtmann, erhielt dabei in geheimer Wahl 14 Stimmen und ihr Mitbewerber, Schriftführer Markus Lips, zehn Stimmen. Somit bleibt Schechtmann Vorsitzende des TTSG. Zur Freude aller erklärte sich Markus Lips bereit, künftig auch noch das Amt des Pressewartes zu übernehmen. Zu neuen Kassenprüfern wurde Elena Herzog und Frank Wurth gewählt.

Mini-Plus

Im Zweckbetrieb Sport standen den Ausführungen von Kassenchefin Conny Danelutti zufolge 5915 Euro auf der Ausgabenseite nur 1850 Euro auf der Einnahmenseite gegenüber. Dieses Minus konnte durch die Aktivitäten im wirtschaftlichen Bereich zwar ausgeglichen werden, mehr aber auch nicht. Ganze 14 Euro betrug am Ende der Überschuss. Damit konnte die TTSG, die insgesamt über einen soliden Kassenstand verfügt, erstmals seit einigen Jahren wieder einmal „schwarze Zahlen“ vermelden.

Viele Aktivitäten

Aber nicht nur auf sportlichem Sektor waren die Mitglieder und Freunde der TTSG überaus aktiv, ob mit der Teilnahme am Adventsdörfle, am Schinkenfest, dem Eschach-Festival oder beim Kuchenverkauf beim Nahkauf-Markt und mit Auftritten bei festlichen Firmenanlässen, die dem Verein helfen, den doch sehr kostenintensiven Sportbetrieb aufrecht zu erhalten. Schriftführer Markus Lips konnte erfreut vermelden, dass im Berichtsjahr die Mitgliederzahl um drei gestiegen ist, aktuell zähle der Verein 24 aktive und 30 passive Mitglieder. Aus den Reihen der Trainerinnen berichtete Dany Neu über die gelungenen Auftritte in den Halbzeitpausen bei den Heimspielen der „Wiha Panthers“ in Schwenningen. Das wird auch in der neuen Saison wieder der Fall sein.

Neugestaltung des Vereinsheims

Wiederbeleben möchte man bei der TTSG die monatlichen Stammtischrunden, die dazu beitragen sollen, dass man sich im Verein besser kennenlernt. Als ersten Termin nannte Schechtmann Donnerstag, 7. Juni, um 18 Uhr. Völlig neu gestalten möchte man bei der TTSG das Vereinsheim, in dem dann die vielen gewonnen Pokale und Meisterschaften optisch besser als bisher präsentiert werden können. Auch am Eschach-Festival, 26. und 27. Juli, wird sich die TTSG mit einer Cocktail-Bar wieder beteiligen.