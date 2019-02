von Gerd Jerger

Obwohl der Trachtenkapelle Kappel wegen der Sanierungsarbeiten die Schlossberghalle nicht mehr zur Verfügung steht, war 2018 musikalisch wie auch kameradschaftlich ein sehr erfolgreiches Jahr. So fasste der erste Vorsitzende, Johannes Link, bei der Generalversammlung im voll besetzten Gasthaus Stellfalle die Ereignisse im abgelaufenen Vereinsjahr zusammen.

Er sprach von der Brotspende, die von der Vereinsgemeinschaft Kappel organisiert und der Trachtenkapelle musikalisch gestaltet worden war, der Fasnet und einem fulminanten Jahreskonzert zusammen mit der Stadtkapelle Vöhrenbach. Weiter folgte eine Premiere beim Frühlingsfest der Gärtnerei Weißer und ein überaus erfolgreiches Vatertagsfest. Musikalischer Höhepunkt für die Trachtenkapelle war jedoch zweifelsohne das Wertungsspiel nach den Sommerferien, wie auch ein perfektes Wochenende mit einem Ausflug nach Nürnberg und zum Jahresabschluss das Doppelkonzert mit dem Musikverein Harmonie in der Eschachhalle.

"Alles in allem können wir auch ohne die Schlossberghalle als Veranstaltungsort sehr zufrieden sein", so resümierte der Vorsitzende. Das Ziel, das man sich im vergangenen Jahr gesetzt habe, musikalisch erfolgreich zu sein, habe man voll erreicht. Das gelte auch in kameradschaftlicher Hinsicht. Aber auch bei der Bläserjungend konnte die musikalische Ausbildung mit den Zöglingen weitergeführt werden, neue Instrumente wurden angelernt, um das musikalische Niveau, das bei der Trachtenkapelle angestrebt wird, halten zu können. Beginnend mit dem Blockflötenunterricht über den Instrumentalunterricht, um dann in der Jugendkapelle vollwertig mitspielen zu können.

Für die Trachtenkapelle ein seit Jahren überaus erfolgreiches Konzept, wofür Link allen Ausbildern in der Trachtenkapelle dankte. Bedauert wurde von Link, dass die langjährige und verdienstvolle Dirigentin der Jugendkapelle, Ramona Bayer, ihren Rücktritt als Jugenddirigentin angekündigt habe, weshalb man momentan auf der Suche für eine Nachfolge sei. Als Vertreter des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar oblag es danach Thomas Möbius, zwei verdiente Vereinsmitglieder zu ehren und auszuzeichnen. Sozusagen als ein "Spagat zwischen Tradition und Kreativität" war dies Manuela Trasch, die acht Jahre lang als Jugendleiterin gewirkt hatte. Sie bekam vom Vorsitzenden für 25 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit das "Schraubenmännchen" überreicht und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Und vier Jahre lang war Hartmut Heini Vorsitzender der Trachtenkapelle gewesen. Er war in den letzten Jahrzehnten auch als Beisitzer, Schriftführer und dann wieder als Vorsitzender aktiv. Dafür wurde er für 40-jährige aktive Tätigkeit im Blasmusikverband mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbandes ausgezeichnet.