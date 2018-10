von Gerd Jerger

Der Haushaltsplan 2019 und Tempo 30 in den Wohngebietsstraßen im ganzen Ort waren die Themen in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Kappel. Die Bürger schienen diese Fragen zu interessieren: Der Sitzungssaal war gut gefüllt. Dabei konnten die Bürger auch gleich das neue Ratsinformationssystem beobachten. Werner und Siegfried Reich hatten ihre Tablets in Stellung gebracht und konnten so die Inhalte zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten abrufen.

Beim Haushalt herrschte Einvernehmen am Ratstisch. Die ausgewiesenen 1,7 Millionen Euro für die Sanierung der Schlossberghalle seien kein frisch benötigtes Geld, sondern würden nur wegen der Umstellung des Haushaltssystematik neu erscheinen, so Bürgermeister Martin Ragg. Unstrittig waren auch zwei weitere Positionen im bisherigen Entwurf. 50 000 Euro müssen für Planungskosten aufgewendet werden, um abklären zu lassen, wie der Ammelbach künftig bei Starkregenereignissen gezähmt werden kann. Nach den starken Niederschlägen im Frühjahr habe man Sofortmaßnahmen ergreifen müssen, sagte Ragg, nun müsse man die Dinge grundlegend angehen. Das werde auch vom Amt für Wasser- und Bodenschutz so verlangt.

Außerdem soll eine Summe für Planungen der Erweiterung des Baugebietes Hornausenacker vorgesehen werden. Alle Plätze des Bauabschnitts seien mittlerweile nicht nur verkauft, sondern auch bebaut, nun müsse man neue Grundstücke schaffen. Ortsvorsteher Werner Reich sagte, dass das Gebiet für die Erweiterung vorbereitet sei, zum Beispiel durch hinreichend große Kanäle, so dass die Erschließung relativ günstig käme. Ohnehin seien das nur Auslagen, da das Geld über die Bauplatzverkäufe ja wieder hereinkomme.

Ein Notstromaggregat für die Feuerwehr und Whiteboards für die Grundschule seien zwei weitere Posten im Haushalt, die aber zusammen mit weniger als 10 000 Euro zu Buche schlagen. Mit der Bürgerfragestunde kam aber noch ein weiterer Posten hinzu, da Amalie Rebmann als Leiterin des Kindergartens anregte, dass die beiden Gruppenräume renoviert werden müssten. Zudem wäre es an der Zeit, die 30 Jahre alten Möbel auszutauschen und die in die Jahre gekommene Küche zu ersetzen.

Zum Thema Tempo 30 in Wohngebieten war man im Ratsgremium geteilter Meinung, wobei sich die Gegner der Einführung von flächendeckend Tempo 30 mit Siegfried Reich, Manfred Ketterer, Thomas Braun und Jutta Weisser weder von wissenschaftlichen Erkenntnissen noch durch die Empfehlung des ADAC überzeugen ließen. Dagegen stimmten Werner Reich und Dieter Raufer für Tempo 30. Und sollte auch der Gemeinderat abschließend für Tempo 30 stimmen, war sich der Ortschaftsrat Kappel einig, dann wäre im Sinne der Einheitlichkeit in der Gesamtgemeinde Tempo 30 auch in Kappel zu befürworten.

