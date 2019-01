von Albert Bantle

Tanja Obergfell ist neue Vorsitzende des Musikvereins Fischbach (MVF). Sie wurde bei der Jahreshauptversammlung im Landgasthof "Zum Mohren" einstimmig zur Nachfolgerin der bisherigen, überaus verdienstvollen Vorsitzenden Esther Roth gewählt.

Roth hatte bereits vor einem Jahr angekündigt, dieses Jahr nach neun Jahren in der Verantwortung nicht mehr zu kandidieren. Als aktive Musikerin bleibt Roth jedoch eng mit ihrem Musikverein verbunden. Wie sehr ihr der MVF am Herzen liegt, zeigte sich, als sie bei ihren eigenen Ausführungen und den an sie gerichteten Dankesworten des Vize-Vorsitzenden Michael Stern immer wieder von ihren Emotionen überwältigt wurde und viele Tränen flossen. Roth hat in den vergangenen neun Jahren eine für den MVF schwierige Zeit hinter sich. Erinnert wurde an zwei nicht einfache Dirigentenwechsel und Finanznöte. "Souverän und mit viel menschlicher Wärme" habe Esther Roth dies bewältigt und den Verein mit Unterstützung ihres, wie sie betonte, engagierten Umfeldes wieder in ein ruhiges Fahrwasser geführt. Ihre Ausführungen, teils verbunden mit Kritik an immer mehr Vorschriften und Bürokratie, die die eigentliche Vereinsarbeit extrem erschweren, nahmen im Versammlungsverlauf einen breiten Raum ein.

Bei den Ehrungen wurden von Ester Roth (links) und Michael Stern (rechts) acht Fördermitglieder des MVF, die früher teilweise auch aktiv im MVF musiziert haben, für 40-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt, ausgezeichnet und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit Wolfgang Schwochert (zweiter von rechts) und Michael Stern (zweiter von links) konnten allerdings nur zwei der Geehrten die Auszeichnung persönlich entgegennehmen. Neben Stern und Schwochert sind nun auch Oliver Roth, Antje Roth-Bronner, Herbert Schlenker, Egon Bantle, Erich Bantle und Elvira Flaig in den Kreis der MVF-Ehrenmitglieder aufgenommen worden.

Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung des MVF traditionell mit flotter Musik unter der Leitung von Dirigentin Irena Soloducha-Moleta, die sich in Fischbach nach eigener Aussage sehr wohl fühlt und sich auf die weitere, bislang von großer Harmonie geprägte Zusammenarbeit freut. Sie freute sich über die zurückliegenden gelungenen Auftritte. Es sei die gemeinsame Freude an der Musik, die sie mit den Musikerinnen und Musikern verbinde. Für das bevorstehende Jahr 2019 habe sie schon viele neue Ideen.

Die üblichen Versammlungsregularien waren schnell abgewickelt. Schriftführerin Antonia Himmelbach rief dabei eine Vielzahl von Aktivitäten und Auftritten im abgelaufenen Vereinsjahr 2018, in dem der Verein sein 90-jähriges Bestehen feiern konnte, in Erinnerung. Diesen runden Geburtstag hat man bewusst nicht im großen Stil, sondern in Form eines vergnüglichen Unterhaltungsabends mit der Villinger Kumedie in der Bodenackerhalle gefeiert. Zudem haben sich die Musiker im Jubiläumsjahr nach Jahrzehnten wieder eine neue Uniform gegönnt, was nicht zuletzt auch Dank einer Vielzahl von Spenden möglich wurde. Durch die Anschaffung der neuen Uniformen musste Kassenchefin Gabriele Teiss trotz der vielen Spenden einen Rückgang von 13 600 Euro in der Vereinskasse vermelden. Dennoch verfüge man auch aufgrund von Veranstaltungen wie dem Kilbigfest, der Beteiligung am Mofarennen in Fischbach und dem traditionellen 1. Mai-Fest noch über ein solides finanzielles Fundament. "Trotz der hohen Ausgaben stehen wir noch ordentlich da", sagte Teiss.

Die Proben- und Auftrittsstatistik beim MVF führt Silvia Käfferlein. Im abgelaufenen Jahr wurden 48 Proben abgehalten und 20 Auftritte absolviert. Käfferlein konnte sowohl bei den Proben als auch bei den Auftritten einen Aufwärtstrend feststellen und freute sich darüber genauso wie Esther Roth und die Dirigentin. Natürlich wurden Fleißigsten auch geehrt. Dies waren in der genannten Reihenfolge Michael Stern, Walter Günter, Lukas Lipp, Silvia Käfferlein und Harald Simon sowie die Nachwuchsmusikerin Theresa Stern, die erst seit Juni 2018 dabei ist und seither bei fast alle Proben und Auftritten dabei war.

Aktive Jugend

Birgit Kaltenbach berichtete aus dem Bereich der Jugendausbildung. Derzeit befinden sich 16 Jugendliche in Ausbildung. Drei junge Menschen haben 2018 neu mit einer Musikausbildung begonnen. Zur Freude von Kaltenbach gab es auch Jugendliche, die 2018 das Juniorabzeichen und das Leistungsabzeichen in Bronze errungen haben. Gut läuft auch die Zusammenarbeit mit der Bläserjugend des MV Weilersbach. Neben den verschiedenen Auftritten kam auch die Kameradschaft nicht zu kurz. Höhepunkt war ein gemeinsamer Hüttenaufenthalt im Allgäu. Ziel für das Jahr 2019 ist es, möglichst viele Jungmusiker an die Hauptkapelle heranzuführen. "Die Jugend brauchen wir, sonst geht es nicht weiter", sagte die Vorsitzende Esther Roth, verbunden mit dankenden Worten an Birgit Kaltenbach, die sich als Jugendausbildungsleiterin zurückzieht. Diese Aufgabe werden künftig Robert Lipp und Monika Stern gemeinsam übernehmen. "Du hast das super gemacht", lobte Roth dabei Birgit Kaltenbach und überreichte ihr, ebenso wie auch Dirigentin Irena Soloducha-Moleta, als Dankeschön Blumen. Dankesworte und Präsente gab es auch für die beiden Vizedirigenten Albert Roth und Robert Lipp. Bei den Ehrungen wurden gleich acht treue Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ortsvorsteher Peter Engesser war voll des Lobes für den MVF und sagte zu, dass auch im laufenden Jahr der Zuschuss der Gemeinde gesichert sei und dass im Laufe des Jahres 2019 für die Bodenackerhalle Bühnenelemente angeschafft werden, die auch dem MVF zu Gute kommen werden. Zudem informierte Engesser darüber, dass man am 1. Mai in Fischbach einen neuen Maibaum aufstellen werde. Er lud den MVF dazu ein, die Aufstellungszeremonie in das Maifest mit einzubinden.

Bei den Neuwahlen wurde Tanja Obergfell zur neuen Vorsitzenden gewählt. Als aktive Beisitzer gewählt wurden Robert Lipp, Daniel Lipp und Ramona Himmelsbach. Antonia Himmelsbach wurde als Schriftführerin wiedergewählt.