von Gerd Jerger

Der von Ingbert Marquardt geführte Förderverein (FV) des SV Niedereschach (SVN) ist immens wichtig für den Hauptverein. Dies zeigte sich einmal mehr bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim des SVN. Half der Förderverein in den vergangenen Jahren dem SVN hauptsächlich bei der noch laufenden Tilgung eines von der Gemeinde dem Verein in schwierigen Zeiten im Jahr 2016 gewährten zinslosen Darlehens in Höhe von 30 000 Euro, will der FV in Zukunft den Fokus verstärkt auf den Aufbau einer schlagkräftigen und erfolgreichen Jugendabteilung richten und diese unterstützen.

Zudem will man die Mitgliederwerbung forcieren, um den Hauptverein und die Jugend noch stärker unterstützen zu können. Der Vorsitzende des SVN, Volker Frick, brachte es als Vertreter des Hauptvereins auf dem Punkt: „Ohne euch wäre das nicht machbar gewesen, jetzt steht der SVN da, wo er hingehört – fehlt nur noch der sportliche Erfolg.“ Dies ist vor dem Hintergrund gemeint, dass das Darlehen der Gemeinde auch Dank des Fördervereins fünf Jahre früher als vorgesehen auf nur noch 1500 Euro geschrumpft sei.

Somit sehe er in Anbetracht der Tatsache, dass der Sportverein seine Finanzen wieder voll im Griff habe und der Förderverein sich nun verstärkt der Förderung der Jugendarbeit widmen möchte, den SVN wieder in einem guten Fahrwasser, sagte Volker Frick. Mit Stefan Spadinger übernimmt am 19. Juli bei der Hauptversammlung des SVN zudem ein neuer Jugendleiter, sofern er von den Mitgliedern gewählt wird. Neben dem Förderverein dankte Frick zudem ausdrücklich den Mitgliedern des Freundeskreises des Sportvereins.

Sehr gut nannte er die Zusammenarbeit zwischen SVN und dem Förderverein, und hier ganz besonders mit der Kassenchefin Manuela Herbst, die eine engagierte Arbeit leiste und immer eng mit dem Förderverein in Kontakt stehe. Die eigentlichen Versammlungsregularien gerieten angesichts der langen und regen Diskussion um die angestrebte Forcierung der Mitgliederwerbung und der Intensivierung der Jugendarbeit etwas in den Hintergrund. Während der Vorsitzende des Fördervereins, Ingbert Marquardt, über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtete, legte Kassenchef Klaus Romer einen aussagekräftigen und umfassenden Kassenbericht vor, der deutlich machte, wie sehr der Förderverein den Hauptverein im vergangenen Jahr finanziell unterstützt hat.

Bei den Neuwahlen erklärten sich Kassierer Klaus Romer und der Erste Vorsitzende Ingbert Marquardt, die eigentlich ihre Ämter abgeben wollten, bereit, noch ein Jahr dran zu hängen, da sich für beide Ämter kein Nachfolger finden ließ. Auf Anregung von Thomas Bantle, der die Sache auch selbst in die Hand nehmen wird, will der FV künftig einmal im Vierteljahr seine Mitglieder zum Stammtisch in das Sportheim einladen, um das gemeinsame Miteinander zu stärken.