von Gerd Jerger

Finanziell wieder auf einem soliden Fundament dank des Fördervereins sowie eines sehr engagierten Freundeskreiseses präsentierte sich der SV Niedereschach bei seiner Jahreshauptversammlung im Sportheim. Sportlich sehr unglücklich aus der Kreisliga A abgestiegen, strebt der Verein in der neuen Saison im Wissen darum, dass dies sehr schwer werden wird, den sofortigen Wiederaufstieg an.

Vorstand-Besetzung ist schwer

Sorgen bereiten die Besetzung der Vorstandsposten. Bei den von Gemeinderat Michael Asal geleiteten Neuwahlen fand sich kein Nachfolger für den nicht mehr kandidierenden bisherigen zweiten Vorsitzenden Marvin Breinlinger. Hinzu kommt, dass der erste Vorsitzende Volker Frick seine bereits im Vorjahr gemachte Ankündigung, bei der im Jahr 2020 anstehenden Wahl nicht mehr zu kandidieren, bekräftigte. „Ich werde nach sieben Jahren in mein letztes Jahr als Vorsitzender gehen. Das ist definitiv so und ich werde nicht umfallen. Wir müssen einen Nachfolger suchen“, so die klare Aussage von Frick.

Kevin Figl übernimmt sportliche Leitung

Zudem informierte Frick darüber, dass Rüdiger Runge seit dem 15. Juli nicht mehr sportlicher Leiter beim SVN ist. Interimsweise wird der schwer verletzte Spieler des SVN, Kevin Figl, für ein Jahr dieses Amt übernehmen und als Bindeglied zwischen Mannschaft, Vorstand und Trainer agieren. In einem Jahr hofft Figl, dass er gesundheitlich soweit ist, um wieder aktiv als Spieler mitwirken zu können.

Neuer Jugendleiter

Frick hatte jedoch auch Erfreuliches zu berichten. So sei es gelungen, mit Stefan Spadinger einen neuen Jugendleiter zu finden, der diesen wichtigen und zuletzt vakanten Posten übernimmt. Klar, dass Spadinger einstimmig gewählt wurde, als sein Stellvertreter wird Arthur Neubauer fungieren. Erfreulich auch, dass es dank Sponsor Thomas Reichert, der die Kosten für den Spielbetrieb übernimmt, ab der in Kürze beginnenden Verbandsrunde beim SVN wieder eine Damenmannschaft geben wird. Diese nimmt künftig als Spielgemeinschaft mit Spielerinnen aus Niedereschach, Kappel und Mönchweiler am Spielbetrieb teil.

Positive Zahlen

Bei den verschiedenen Berichten ragten die Ausführungen von Kassenchefin Manuela Herbst hervor, die ein positives Zahlenwerk vermelden konnte. Wie sehr ihr Herz am Verein hängt, zeigten nicht nur ihre umfangreichen und mit vielen Namen versehenen Dankesworte an Unterstützer des Vereins, sondern auch ihre einleitenden, kritischen Anmerkungen. Der SVN müsse, um den Verein liquide zu halten, Feste veranstalten. So könne man die nötige Ausrüstung für den sportlichen Bereich ermöglichen und Außergewöhnliches wie zum Beispiel Sanierungsarbeiten am Sportheim in Angriff nehmen. „Außer den Helfern aus der aktiven Mannschaft, der Vorstandschaft und denen, die sowieso immer hinter der Theken stehen, habe ich keine neuen Gesichter gesehen“, klagte Herbst. Der Verein könne so nicht überleben und benötige viele Helfer. Sie würde sich wünschen, dass sich möglichst viele Mitglieder, angefangen bei Kuchenspenden bis hin zu Helferdiensten, einbringen. „Gerne könnt ihr euch auch schon heute namentlich vormerken lassen für einen Helferdienst beim nächsten Fest“, so Herbst und legte im Versammlungsraum eine Liste aus. Und sie sagte: „Mein Ehrenamt als Kassiererin treibt mich weiterhin an, weil unserer Mannschaft, die Gemeinschaft, Freundschaft und der Spaß am Spiel wichtig sind.“