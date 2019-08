von Albert Bantle

Fast schon Tradition hat es, dass Soldaten der Niedereschacher Patenkompanie, das ist die 4. Kompanie des Jägerbataillons 292 aus Donaueschingen, der Gemeinde beim Kampf gegen den gefährlichen Riesenbärenklau helfen, der sich auch in Niedereschach immer weiter ausbreitet.

Organisiert durch Bauhofleiter Markus Stern, waren auch in diesem Jahr unter Führung von Leutnant Marek Seibert und Oberfeldwebel Daniel Hirn, die Soldaten vor Ort. Dank Oberfeldwebel Daniel Hirn, der schon das fünfte Mal dabei war, entwickelte sich der Einsatz fast schon routinemäßig zu einem großen Erfolg und unzählige der gefährlichen Pflanzen wurden entfernt. Die Einsatzorte waren am Rande der Fischbach ab Höhe KFZ-Deiss bis zum Holzlagerplatz sowie das Gebiet „Unterziehren“ und der Gewann „Niederwiesen“ in Richtung Horgen.

Ziel der jährlichen Aktion ist es, die Ausbreitung der Pflanze und eine Gefährdung für die Menschen zu verhindern. Leicht zu erkennen ist die Pflanze an ihren großen Blüten und einer Höhe von bis zu vier Metern. Die aus Kaukasien stammende Pflanze ist hochgiftig. Auf eine einfache Berührung reagiert die Haut mit einer schmerzhaften Verbrennung, besonders im Hochsommer. Dank der mehrjährigen Einsätze der Soldaten hat man die gefährliche Pflanze bereits spürbar eindämmen können. Vor diesem Hintergrund zeigten sich Bürgermeister Martin Ragg und Bauhofleiter Markus Stern den Soldaten einmal mehr sehr dankbar für die tatkräftige Hilfe. Einmal mehr haben sich die Soldaten der Patenkompanie damit für die ganze Gemeinde Niedereschach eingebracht, lobten beide nach Ende der Eindämmaktion.