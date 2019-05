von Albert Bantle

Unter dem Titel „Auf der Römerstraße durchs Jahr 2019“ lockt auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Am Sonntag, 12. Mai, um 15 Uhr stellt Hans-Otto Wagner den römischen Gutshof bei Fischbach vor. Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, denn auf dem Fischbacher Bubenholz befindet sich eine der ungewöhnlichsten römischen Anlagen im Südwesten. An der höchsten Stelle des langgestreckten Bergrückens zwischen zwei Flusstälern liegt ein mächtiger Risalitbau mit meterdicken Mauern, flankiert von zwei spiegelsymmetrisch angeordneten und äußerlich gleich großen, ausgedehnten Wirtschaftsbereichen.

Die imposanten Grundmauern des römischen Gutshofes stellt Hans-Otto Wagner am kommenden Wochenende vor. Bild: Veranstalter

In einiger Entfernung unterhalb findet man, kühn in einen Steilhang eingeschnitten, eine gut erhaltene Therme von außergewöhnlichen Ausmaßen, die von Luxus und Reichtum des ehemaligen Besitzers Lucius Marius Victor zeugt. Weitere, noch nicht ergrabene Wohngebäude mit aufwändigen Hangmauern lassen die einstigen Ausmaße der Gesamtanlage nur erahnen.

Hans-Otto Wagner, der an den archäologischen Ausgrabungen beteiligt war, wird Interessierte durch den römischen Gutshof führen und auch die zugehörige Badeanlage vorstellen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, das liebevoll eingerichtete Römerzimmer im Heimatmuseum Fischbach zu besichtigen, in dem nicht nur etliche Funde der Grabungen aus dem „Bubenholz“ zu sehen sind, sondern auch beispielsweise Modelle der römischen Villa, eine voll eingerichtete Küche oder ein lebensgroßer Offizier, der mit Panzer, Schild, Helm und Schwert ausgestattet ist. Treffpunkt für die Führung ist der Parkplatz an den römischen Anlagen im Bubenholzweg (der Weg ist ausgeschildert). Als Veranstaltung innerhalb des Veranstaltungsjahrs entlang der Römerstraße ist die Teilnahme kostenlos, der Verein freut sich aber über Spenden für den Erhalt des Museums.

Das Römerzimmer im Heimatmuseum.Bild: Veranstalter

Organisiert wird das Veranstaltungsjahr von der Römerstraße Neckar-Alb-Aare, die als moderne Themenroute entlang überlieferter antiker Streckenführungen den deutschen Südwesten und die Schweiz verbindet.