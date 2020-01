von Gerd Jerger

Die Twirling-Tanzsport-Gruppe ist für den Start der Turniersaison 2020 gewappnet. Das zeigte sich in eindrucksvoller Weise bei der zurückliegenden Generalprobe in der Eschachalle. Dabei präsentierten die Twirlerinnen erstmals die neuen Tanzchoreographien vor Publikum.

Choreographien, Musik, Kostüme: Da steckt viel Arbeit drin

„Volle 30 unterschiedliche Tänze sind in den letzten Monaten einstudiert worden. Trainerinnen und Athletinnen, aber auch die Eltern und die sonstigen Beteiligten gaben ihr Bestes“, so Markus Lips als Vorsitzender der TTSG Niedereschach. Sie hätten Choreographien erarbeitet, die Musik geschnitten und an der Ausführung gefeilt. „Auch um die Kostüme kümmern sich die Eltern und Sportlerinnen wie in jedem Jahr selbst.“ Es sei eine unglaubliche Leistung aller Beteiligten, in so kurzer Zeit solch wunderbare Tänze auf die Beine zu stellen.

Erstes Turnier am kommenden Wochenende

Zwar holperte es noch etwas an der einen oder anderen Stelle bei der Ausführung, und auch die Kostüme waren noch nicht alle komplett fertiggestellt. Doch sei man zuversichtlich, dass sich dies bis zum ersten Turnier am kommenden Wochenende, 1. und 2. Februar, in Stockhausen noch verbessern und fertigstellen lasse.

Besonders stolz ist man bei der TTSG darauf, in diesem Jahr wieder mit einer solch beachtlichen Zahl von Tänzen an den Start gehen zu können. So werden in diesem Jahr nicht nur die fast schon gewohnheitsgemäß auch international erfolgreichen Tänzerinnen Luisa Weiß, Nele Epperlein, Jana Schnabel und Sophia Sauter wieder an den Start gehen, sondern auch das erfolgsverwöhnte Mini-Team, ein Bambini-Team und zahlreiche Solos und Duos.

Zahlreiche spannende Termine

„Wir dürfen also gespannt sein, wie sich die TTSG-Athletinnen in diesem Jahr wieder im nationalen und internationalen Vergleich schlagen werden“, so Lips. Spätestens bei der Deutschen Meisterschaft im Baton Twirling des Deutschen Twirlingsport-Verbands am 25. und 26. April in Niedereschach entscheidet sich wieder, wer deutschlandweit die Top-Athletinnen und -Athleten im Twirling-Sport sind und wer bei der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft für Deutschland die Fahne im Twirlingsport hochhalten darf.