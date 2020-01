von Albert Bantle

Seit 25 Jahren ist Wolfgang Schwochert Vize-Vorsitzender beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Fischbach. Der Vorsitzenden Angelika Müller war es daher eine Herzenssache, ihren Stellvertreter bei der Jahreshauptversammlung zu ehren.

Mitglieder immer älter

Schwochert gehört zudem seit 45 Jahren der Bereitschaft des DRK-Ortsvereins an. Genauso so lange dabei und nach wie vor aktiv sind Robert Stern, Brigitte Stern und Thomas Engesser. Zusammen sind es demnach 180 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Dienst am Nächsten, die die vier Stützen in der Bereitschaft bislang geleistet haben und immer noch tun. Menschen, die wie die vier Geehrten in jungen Jahren dazukommen und dann über Jahrzehnte aktiv dabei sind, das sei es, was dem Ortsverein Fischbach derzeit mit Blick auf die Altersstruktur der Bereitschaft fehlt, so die Vorsitzende. Das sei bedauerlich, aber leider wohl nicht zu ändern, so der Tenor der Versammlung. Und so war die Ehrung der langjährigen Aktiven einerseits eine wunderschöne Aufgabe für Müller, andererseits wurde dabei jedoch aber auch deutlich, dass beim Fischbacher Roten Kreuz der Nachwuchs fehlt, die noch 24 Mitglieder der Bereitschaft immer älter werden und die zu bewältigenden Aufgaben somit auch immer schwerer zu erledigen sind.