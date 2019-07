von Gerd Jerger

Die gespielten Musiktitel reichten von AC/DC bis hin zu Wolfgang Amadeus Mozart und spiegelten dabei wirklich alle musikalischen Genres wider. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass die Musiklehrer der „Musikausbildung Niedereschach„ ein hervorragende Arbeit leisten und wie bestens verstehen, die in Niedereschach reichlich vorhandenen musikalischen Talente zu fördern.

Dabei zeigten die musikalischen Schützlinge von Christina Genthe und Stefan Langhammer, beide an der Gitarre, Achim Nölke an Querflöte und Saxophon, Walter Frühwirth am Klavier und Erik Lassmann am Schlagzeug – ihrem jeweiligen Ausbildungsstand entsprechend – was sie gelernt haben.

Souverän trotz Lampenfieber

Es war zu spüren, dass es die Kinder und Jugendlichen genossen haben, trotz des natürlich vorhandenen Lampenfiebers vor ihren Auftritten, sich einmal in der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Für die Kinder und Jugendlichen war das Vorspielen und der Auftritt vor einem so großen Publikum eine ganz persönliche Herausforderung. Für einige der jungen Akteure war es sogar der erste öffentliche musikalische Auftritt in ihrem Leben.

Auch Erwachsene sind willkommen

Stefan Langhammer, der im Namen der Musikausbild Niedereschach (MAN) die Besucher begrüßt hatte und später auch verabschiedete, wies darauf hin, dass bei der MAN nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene immer willkommen sind. Es sei nie zu spät, ein Musikinstrument zu erlernen, und wer Interesse habe, könne sich gerne bei einem der Lehrkräfte oder im Schulsekretariat der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar melden.

Eine kostenlose „Schnupperstunde“ sei bei der MAN auf Wunsch obligatorisch. Wer nähere Informationen zur MAN wünscht, kann sich, wenn es um die Gitarrenausbildung oder allgemeine Fragen geht, gerne an die Lehrkräfte Christina Genthe und Stefan Langhammer unter lagenthe@t-online.de wenden. Achim Nölke für Querflöte und Saxophon ist unter info@floetenwurm.de erreichbar. Walter Frühwirth (Klavier) ist unter www.tastatour.info und Erik Lassmann (Schlagzeug) unter erik_lassmann@web.de erreichbar.

Die jungen Musiker der Musikausbildung Niedereschach gestalteten zusammen mit ihren Musiklehrern einen herzerfrischenden Vorspielnachmittag in der voll besetzten Mensa der Niedereschacher Schule. | Bild: Gerd Jerger

Diese Musikschüler haben ihr Können gezeigt: Es musizierten Emma Leiprecht, Fabian Braun, Marco Schütz, Mia Burger, Nora Schreiber, Emma Veelker, Julia Buder, Elias und Annelie Rehle, Maja und Janni Kohler, Kim Midecke, Malia Klein, Maike Lindinger, Theresia Gehring, Gabriel Lienhart, Sophia Weigandt, Elias Korte, Malte Maier, Ben Lindinger, Dilana Joy Lassmann, Valentin Oberföll, Jonathan Wagner, Gabriel und Lucian Markutovic, Manuel und Maximilian Kneipp, Lilli Aretz und Max Schwarzwälder.