von Gerd Jerger

Gewalt darf nie als Selbstverständlichkeit aufgenommen werden. Aggressives Verhalten und Gewalt greifen in der Öffentlichkeit immer mehr um sich, sind aber auch an den Schulen zunehmend pädagogische Herausforderungen für alle Beteiligten. Einer Studie der Organisation „Weißer Ring“ zufolge, hat jeder dritte Schüler Angst davor, den Schulweg alleine anzutreten oder alleine auf den Pausenhof zu gehen. Gewalt ist keine Seltenheit. Vor allem hat die Qualität und Brutalität der Delikte stark zugenommen.

Neben dem praktischen Training beschäftigen sich die Teilnehmerinnen auch mit den rechtlichen Grundlagen, wie dem Notwehrparagrafen. | Bild: Gerd Jerger

Zwei Tage Seminar

Im Rahmen eines zweitägigen Seminars lernten zwölf Schülerinnen der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar in der Theorie und beim praktischen Training, sich zu behaupten. Das Seminar wurde von dem Dozenten Michael Gracia-Hernandez angeleitet. Der erfahrene Fachsportpädagoge und Gewaltpräventionstrainer wurde bereits zum zweiten mal in die Niedereschacher Schule eingeladen, um ein solches Seminar zu veranstalten. Neben der Theorie ging es in der Praxis nicht nur um einfache Befreiungstechniken, sondern auch Techniken zur Deeskalation, Fluchtverhalten, Präventionsmaßnahmen sowie Übungen zur Wahrnehmung waren Bestandteil des Trainings.

Brigachtal Wie sich Kinder richtig wehren können: Selbstverteidigungstraining mit Kindern in Brigachtal Das könnte Sie auch interessieren

Mobbing ist auch Thema

Auch Themen wie Mobbing und das Wissen um Nervendruckpunkte als Hilfsmittel zur Verteidigung durften nicht fehlen. Das Thema Rechtsgrundlagen, insbesondere der Notwehrparagraf, wurde gemeinsam mit den Teilnehmern aufgearbeitet und verständlich gemacht, damit jede der Teilnehmerin verstehen konnte, wann es sich um Selbstverteidigung handelt und wann nicht. Bei dem Seminar wurde sehr viel Wert auf die richtigen Verhaltensweisen, die Präventionsarbeit und die Stärkung des Selbstbewusstseins der Jugendlichen gelegt.