von Gerd Jerger

Seit 100 Jahren besteht nun schon die aktuell in dritter Generation von Schreinermeister Gustav Herbst geführte gleichnamige Schreinerei. Dieses runde Firmenjubiläum wird am Samstag, 12. und Sonntag, 13. Oktober in den Firmenräumen der Schreinerei in der Dauchinger Straße 7 in Niedereschach gefeiert. Verbunden wird das Fest mit einem interessanten und abwechslungsreichen Programm.

Die Schreinerei: Gustav Herbst ist ein bodenständiger Handwerksbetrieb und besonders bekannt für seine handwerklich anspruchsvollen Maßarbeiten. Egal, ob es um Treppen, Möbel, Küchen, Haustüren oder um universelle, funktionale und repräsentative Geschäftsräume geht: Gustav Herbst und sein Team haben immer handwerkliche Lösungen und machen aus Holz schlicht und einfach das Beste. „Wir planen und realisieren nach den individuellen Wünschen der Kunden nach deren ganz spezifische Anforderungen“, sagt Gustav Herbst, der sich auf die bevorstehende große, zweitätige Geburtstagparty freut und alle Interessierten herzlich dazu einlädt.

Der Meisterbetrieb von Gustav Herbst fertigt Möbel für den gesamten Wohnbereich, Komplettküchen, Laden- und Büroeinrichtungen, Praxisausstattungen, Wand- und Deckenverkleidungen, Treppen und Fensterläden, Zimmer- und Haustüren und übernimmt zudem komplette Innenausbauarbeiten. Das Festprogramm: Gestartet wird das Jubiläumsfest, zu dem alle eingeladen sind, am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr mit dem 14-köpfigen Instrumental- und Gesangs-Ensemble „D‘Allafänzigä“ aus Immendingen. Das Ensemble unterhält mit Blasmusik, Gesang und Spaßeinlagen. Am Sonntag, 13. Oktober, wird unter dem Motto „100 Jahre Schreinerei Herbst“ ab 11 Uhr die Geschichte des Betriebes aufgezeigt. Ab 11.30 Uhr wird für die Kinder ein Bastelprogramm mit Holz angeboten. Ab 12 Uhr wird ein Mittagstisch mit Leckereien aus Küche und Keller aufgetischt. Um 14 Uhr steht ein Vortrag zum Thema „Schreinerhandwerk damals und heute“ auf dem Programm, und ab 15 Uhr heißt es „Bühne frei“ für einen Überraschungsgast.