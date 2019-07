von Gerd Jerger

Für die kleine Besetzung des Musikvereins Harmonie Niedereschach stand nun eine ganz besondere Reise an. Zum 50-jährigen Bestehen ihrer Blasmusikfreunde aus Schlegel nahe Zittau in der Oberlausitz besuchten die Musikerinnen und Musiker aus Niedereschach drei Tage lang ihren Partnerverein.

Die Partnerschaft beider Vereine entstand 1992 ursprünglich über die Feuerwehr Fischbach. In den folgenden Jahrzehnten ab 1994 entwickelte sich eine intensive Freundschaft der beiden Vereine, weswegen zu jedem Jubiläum ein Besuch selbstverständlich ist. Da die Schlegler Blasmusikanten in diesem Jahr auf ein halbes Jahrhundert Vereinsgeschichte zurückblicken durften und dies mit einem großen Fest feierten, nahmen 20 Musikerinnen und Musiker gerne die lange Fahrt in Kauf, um ein persönliches Ständchen und herzliche Glückwünsche zu überbringen.

Groß war die Freude beim Wiedersehen alter Bekannter, und schnell wurde die eine oder andere Erinnerung ausgetauscht, als die kleine Besetzung des Musikvereins auf dem Festplatz in Schlegel ankam. Am Abend durften die Musikerinnen und Musiker aus Niedereschach dann das gut besuchte Gartenfest musikalisch eröffnen und auch am Sonntag zum Frühschoppen aufspielen. Dabei überbrachte Thomas Riedlinger im Namen der gesamten Kapelle die besten Glückwünsche an die Schlegler Freunde.

Im Laufe der Jahre entstand nicht nur eine musikalische Freundschaft, sondern es entwickelten sich auch zahlreiche private Kontakte zwischen den Musikerinnen und Musikern beider Vereine. Vor allem Riedlinger war es, der den Kontakt zu den Schlegler Blasmusikanten stetig mit Herz und Leidenschaft pflegte und den diesjährigen Ausflug organisierte. Ganz Schlegel war daher um das Wohl der Musikerinnen und Musiker aus Niedereschach bemüht und mit viel Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit wurden die Gäste umsorgt.

Es freute Riedlinger, dass auch einige jüngere Musikerinnen an der Partnerschaft interessiert waren und neue Kontakte geknüpft werden konnten. So waren es auch die in Schlegel lebenden Töchter des gebürtigen Fischbachers Harry Fleig, die sich rund um die Uhr um die Gäste aus Niedereschach kümmerten. Die Schlegler Freunde nahmen sich, neben der Organisation ihres Festes, sogar die Zeit den Frauen und Männern aus Niedereschach ihre wunderschöne Heimat zu zeigen. Am Samstag besuchten die Musikerinnen und Musiker der Harmonie daher die nahegelegene Produktionsstätte und Schauwerkstatt der Herrnhuter Sterne sowie die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde Löbau. So verging die Zeit wie im Flug, und nach drei fröhlichen Tagen traten die Niedereschacher ihre Heimreise mit einem weinenden und einem lachenden Auge an. Schließlich erlebten sie eine wirklich schöne gemeinsame Zeit bei den Schlegler Blasmusikanten und es wurden bereits Pläne für kommende Treffen der beiden Partnervereine geschmiedet.