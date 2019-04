von Gerd Jerger

Im Kreise der Gemeindebediensteten wurde im Sitzungssaal des Niedereschacher Rathauses die Sekretärin von Bürgermeister Martin Ragg, Anneliese Kubas, verabschiedet.

Jetzt in der Freizeitphase

Die im Ortsteil Schabenhausen geborene und in Mönchweiler wohnende Sekretärin, die im Vorzimmer des Bürgermeister für viele Menschen erste Ansprechpartnerin war, wenn es um einen Kontakt zum Bürgermeister ging, nimmt Altersteilzeit in Anspruch. Sie wechselte zum 1. April 2019 in die dazu gehörende Freizeitphase, die dann nahtlos der Ruhestand folgt.

Voll des Lobes

Bürgermeister Martin Ragg war bei der Abschiedsfeier voll des Lobes. "Wir waren ein ganz tolles Team und Sie waren immer da, wenn ich Sie gebraucht habe", sagte Ragg. Als "rechte Hand" des Bürgermeisters im Vorzimmer, sei Kubas eine wichtige Kraft und eines der "Gesichter der Gemeindeverwaltung" gewesen.

Quasi vom Himmel gefallen

Als Fachkraft, die seit dem Jahr 1977 bei Mannesmann-Kienzle und später bei der Stadt Rottweil als Sekretärin tätig war, sei sie 2011 für ihn quasi vom Himmel gefallen. Mit ihrer großen Berufserfahrung und offenen Art habe sie ihm als starke und angesehene Persönlichkeit viele wertvolle Tipps geben können und sich als Sympathieträgerin für die Gemeinde erwiesen. Etwa, wenn es galt, die vielen Termine des Schultes zu koordinieren.

Dankeschön-Ständchen mit Trompete

Ragg attestierte Kubas eine stets tadellose Arbeit und dankte seiner scheidenden Sekretärin mit zwei von ihm mit der Trompete dargebotenen Musikstücken, eines von Bert Kaempfert und eines aus der Zeit der Beatles. Zudem überreichte Ragg Anneliese Kubas zum Abschied Blumen und einen Gutschein.

Auch der Personalrat dankt

Seitens des Personalrates dankte Monika Rieble für das gute Miteinander. Im Namen der gesamten Belegschaft der Gemeinde überreichte auch Rieble zum Abschied ein Präsent. Kubas selbst betonte, dass er ihr im Ruhestand sicher nicht langweilig werde und sie sich nun für Dinge Zeit nehme, für bislang keine Zeit blieb.

