von Albert Bantle

Mit einem ganz abwechslungsreichen Angebot hat das Rote Kreuz Fischbach das Kinderferienprogramm in Niedereschach bereichert. Unter dem Motto "Alles rund um die Erste Hilfe", gepaart mit einem kleinen Wettbewerb und Kinderschminken, lernten die 35 Kinder viel Wissenswertes über die Erste Hilfe. Auch Spaß und Freude kamen nicht zu kurz.

Mitmachen

Jedes Alter kann beim Roten Kreuz Fischbach mitmachen. Der ehrenamtliche Dienst am Nächsten sei erfüllend und es sei auch im persönlichen Umfeld sehr oft eine große Bereicherung, in Notfällen helfen zu können, sagt Angelika Müller. Wer daran Interesse hat, kann sich bei der Vorsitzenden, Angelika Müller (Telefon 07725/91035), beim Stellvertreter Wolfgang Schwochert (Telefon 07725/7888) oder bei jedem Mitglied der Fischbacher DRK-Bereitschaft sowie in Internet informieren oder anmelden. Gleiches gilt im Übrigen beim befreundeten Ortsverein Niedereschach. Auch dort wird Nachwuchs gesucht. Interessierte können per Internet Kontakt aufnehmen oder anrufen: 07728/232199.



Ortsverein Fischbach:

http://Vorstand@drk-fischbach.dehttp://www.drk-fischbach.de

Ortsverein Niedereschach:

http://info@drk-niedereschach.dehttp://www.drk-niedereschach.de