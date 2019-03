von Gerd Jerger

Eine lange Diskussion über die Jahr für Jahr an den Radsportverband abzuführende Abgabe, die eine steigende Tendenz aufweist und um einige hundert Euro über den Einnahmen der jährlichen Mitgliedsbeiträge liegt, prägte die Jahreshauptversammlung des Radfahrervereins Viktoria 1910 Niedereschach im Restaurant "Bantle". Hätte der Verein nicht die Einnahmen aus dem Verleih des vereinseigenen Toilettenwagens, käme man angesichts der von Gernot Stärk angestoßenen Diskussion über die hohen Umlage an den Radsportverband finanziell auf Dauer nicht über die Runden und müsste Jahr für Jahr die Rücklage angreifen. Und der Verleih des Toilettenwagens habe nun auch einmal gar nichts mit dem Radsport zu tun und funktioniere nur deshalb, weil der Vorsitzende Gustav Herbst sich um den Wagen und den Verleih kümmert.

Erst als sich in den verschiedenen Berichten zeigte, dass sich radsportmäßig doch noch einiges tut, auch wenn man nach dem im Jahr 2018 aus schulischen Gründen erfolgten Rückzug von Denis Jäckle aus Dauchingen, der sich eine Auszeit nimmt, 2019 keinen einzigen lizenzierten Rennsportler mehr hat, der noch für den Verein antritt, sah Stärk die Situation etwas gelassener. Zuvor hatte er sogar in den Raum gestellt, ob man den Verein nicht auflösen oder einfach aus dem Radsportverband austreten könnte, um dann als lose Gruppierung, ohne Abgaben an einen Verband, Radsport zu betreiben.

Schlechter Ruf dank Doping

Willy Haßler, der als Koordindator für Rennsport seit vielen Jahren wertvolle Arbeit leistet, wies darauf hin, dass die Mitgliedschaft im Radsportverband auch Vorteile bringe, gerade auch im versicherungstechnischen Bereich. Dass der Verband die Abgabe für seine Mitgliedsvereine immer wieder erhöhen müsse, habe auch mit dem schlechten Ruf des Radrennsports infolge vieler Doping-Skandale zu tun.

Montagsradler größte Gruppe

Schnell abgewickelt waren die eigentlichen Versammlungsregularien. Schriftführerin Ute Flaig rief die verschiedenen Aktivitäten noch einmal in Erinnerung. Unter anderem sind innerhalb des Vereins verschiedene Freizeitgruppen aktiv, wobei die von Wolfgang Tauser geleiteten Montagsradler die größte Gruppe stellen. Auch am Kinderferienprogramm der Gemeinde beteiligte sich der Verein und im Niedereschacher Gewerbegebiet wurde ein Rennen im Rahmen des Sparkassen-Cups 2018 organisiert.

Trotz allem solider Kassenstand

Dass der Verein trotz der Sorgen, die Gernot Stärk mit Blick auf die Verbandsabgabe ansprach, auf einem gesunden finanziellen Fundament steht, zeigte sich im Bericht von Hanneliese Huber, die ein kleines Plus im abgelaufenen Jahr und einen insgesamt soliden Kassenstand vermelden konnte. Gemeinderat Rüdiger Krachenfels, auf dessen Antrag hin der Vorstand einstimmig entlastet wurde und der auch die Neuwahlen leitete, lobte die Aktivitäten und bedankte sich vor allem auch für die Teilnahme am Kinderferienprogramm. Bei den Neuwahlen wurden der zweite Vorsitzende André Schuler, Kassiererin Hanneliese Huber und der Koordinator für Rennsport, Willy Haßler, jeweils einstimmig in ihren bisherigen Ämtern bestätigt.