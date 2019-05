Niedereschach (tri) So gehen gelungene Späßle – und so vollzieht man auch den berühmten Wink mit dem Zaunpfahl: Am Ortseingang von Niedereschach staunen die Bürger jetzt nicht schlecht, steht da doch ein nigelnagelneues Schild, das auf die lange diskutierte Südumfahrung hinweist, eines der heißen Themen der Gemeinde. Ein findiger Bürger hat genau dort, wo die Umfahrung starten soll, ein Schild aufgestellt, das jenen großformatigen Plakaten ähnelt, die das Land an seinen großen Baustellen anbringt.

Als Bauherr jedoch wird hier ganz unverfroren die Gemeinde Niedereschach präsentiert. Besonders gelungen ist dazu die kleine Trompete unten rechts auf dem Foto. Das ist – natürlich – ein glasklarer Seitenhieb in Richtung der allerobersten Verwaltungsspitze. Bürgermeister Ragg war während seines Wehrdienstes Trompeter beim Heeresmusikkorps. Vor einigen Jahren hat er sich eine Verstärker-Box besorgt, die er mit verschiedenen Playbacks bestückt hat. Seitdem tritt er öfters trompetend als Alleinunterhalter auf und beglückt musikalisch seine Bürger. Soviel zum Instrument auf dem Schild.

Trotz all dieser nun ziemlich plakativ heraustrompeteten Umstände: Mit der Südumfahrung könnte es noch ein paar Jährchen dauern. Die angedachte Streckenführung reicht über einen mit ökologisch wichtigen Heckenlandschaften bestückten Wiesenabschnitt, der Naturschutz hat zu den Straßenplanspielen bereits die Krallen gewetzt. Das lustige Umgehungs-Schild ist indessen noch viel tiefgründiger. Während Projekt-Gegner auf Naturschutz pochen, betonen Bürger den Wohngebiets-Schutz – vor dem sich stetig mehrenden Zielverkehr ins Gewerbegebiet, das zudem immer weiter wächst. Die Martin-Ragg-Allee – sie bleibt Fiktion. Nur der Spaß mit dem Schild – der ist Realität.