von Gerd Jerger

Die heutige moderne Welt macht viele Menschen nicht nur körperlich, sondern auch psychisch krank, davon sind viele überzeugt. Vielfältige Stressoren setzen dem modernen Menschen zu, ob man es nun immer gleich merkt oder auch nicht. Was sind die guten Kräfte, die dem entgegengesetzt werden können? Was hat das Potenzial, uns wieder heilen zu lassen oder uns wenigstens ein Stück heiler werden zu lassen? Und welche Rolle spielen dabei die Beziehungen, in die wir hineingestellt sind und in denen wir leben? Diesen Fragen ging der Theologe und Seelsorger nach.

Schöne Aussicht – schnelle Heilung

Es sei inzwischen bewiesen, dass Patienten schneller heilen, die in einem Krankenzimmer behandelt werden, das zur Natur hinaus ausgerichtet ist, als solche, die auf ein Häusermeer hinausschauen müssen. Das spreche doch für sich. Und auch Blumen, die dem Patienten ans Krankenbett gebracht werden, seien in diesem Zusammenhang zu sehen und somit sehr sinnvoll.

Es gehe ihm in seinem Vortrag auch weniger um medizinische Belange, sondern eher um eine Sphäre, in der Heilung gefördert wird, und ein Milieu, das geeignet ist, uns wieder auf die Beine zu bringen, stellte Krech heraus.

Von Bächen bis Witzen

Was sind nun diese Dinge, die mithelfen, uns heilen zu können? Ein Vogelgezwitscher, ein Bach, das Meer, die Sonne, der Sternenhimmel, Musik, ein Hund, Wasser, ein guter Witz, auch mal ein Glas Wein, ein Pferd, Gemeinschaft oder ein Lächeln – zu diesen Dingen gebe es sogar eigene Therapien, die davon abgeleitet werden. Es wimmele nur so von Dingen um uns herum, die gut sein können für unsere Heilung, so stellte Krech fest. Und die seien alle im Zusammenhang mit der Aussage zu sehen: „Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Beeinträchtigungen, Gesundheit ist die Kraft, mit Beeinträchtigungen leben zu können.“

Ein gutes Tröpfchen gehört seiner Ansicht nach ja auch zu den Dingen, die dem Menschen zur Heilung verhelfen können. Dies hatte auch die Forum-Vorsitzende Annette Rienhöfer-Schweer zur Kenntnis genommen und bedankte sich dementsprechend | Bild: Gerd Jerger

Beispiele aus der Bibel

Alles, was diese Kraft in uns stärkt, übe eine heilsame Wirkung auf unsere Genesung aus. Wir selbst seien die größten Heilungskünstler. Die Selbstheilungskräfte des Menschen, seine inneren Abwehrkräfte, könnten dabei nicht hoch genug eingeschätzt werden, sagte der Pfarrer. Mit vielen weiteren und höchst beeindruckenden Beispielen auch aus der Bibel untermauerte Peter Krech die Wichtigkeit dieser Selbstheilungskräfte.