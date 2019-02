Eine neue Umgehungsstraße mitten durch die pittoreske Heckenlandschaft. Die geplante Südumfahrung von Niedereschach sorgt in der Gemeinde für erheblichen Zündstoff: Was die Unternehmen freut, bringt Naturfreunde auf die Palme. Vergangenen Freitag hat der Petitionsausschuss des Landtages in Stuttgart über die Teilumgehung zwischen den Landesstraßen 178 und 423 beraten.

Zweifel an Verkehrsentlastung

Mit der Querspange zwischen den beiden Landesstraßen soll vor allem die Dauchinger Straße in Niedereschach entlastet werden. Doch genau das wird von den Einsprechern, vor allem Niedereschacher Bürgern bezweifelt. Sie haben stattdessen die Befürchtung, dass der Verkehr und vor allem auch der Schwerlastverkehr auf der Villinger Straße zunehmen wird. Denn die Straße ist eine der Grundlagen für die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes um 17 Hektar, wodurch sich die Zahl der Arbeitsplätze verdoppele, Verkehrsaufkommen inklusive.

Land wird nicht ohne Weiteres Geld zuschießen

In der jüngsten Prüfung der Petition stellt der Landtagsausschuss nun fest, dass die Südumfahrung alleinige Sache der Kommune sei, wie es einer Stellungnahme heißt. "Bei dem von der Gemeinde geplanten Bau einer Südumfahrung handelt es sich um eine kommunale Selbstverwaltungsangelegenheit, bei der die Gemeinde als Straßenbaulastträger eigenverantwortlich über die Form und das Verfahren zur Willensbildung sowie über die Zurverfügungstellung der für die Umsetzung notwendigen finanziellen Mittel entscheidet", ist wörtlich in der Landtagsdrucksache mit der Nummer 16/5516 zu lesen. Es bleibe der Gemeinde Niedereschach unbenommen, so der Ausschuss, das Projekt in Eigenregie zu betreiben. Finanzhilfen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) könnten ebenfalls nicht in Aussicht gestellt werden.

Auf gut Deutsch stellt der Petitionsausschuss damit klar, dass die Gemeinde Niedereschach selbst für die Planung der Südumfahrung verantwortlich ist und diese auch komplett selbst bezahlen muss. Die Aufsicht für eine eventuelle Projektentwicklung durch die Gemeinde obliege in diesem Fall dem Freiburger Regierungspräsidium, betont das Land bereits jetzt.

Naturschutz spielt wichtige Rolle

Außerdem spielten die vorgeschriebenen Naturschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem potenziellen Neubau einer Straße eine Rolle in der Stellungnahme des Petitionsausschusses eine Rolle. Die Petenten hatten gefordert, die Rechtmäßigkeit einer naturschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung zu prüfen, die die untere Naturschutzbehörde im Landratsamt erteilt haben soll. Allerdings hat sich diese Forderung als gegenstandslos erwiesen: Eine solche Ausnahmegenehmigung existiert laut der Stellungnahme des Ausschusses überhaupt nicht, wird nun weiter betont.

Blumenwiesen und Biotop betroffen

Dennoch spielt der Naturschutz bei der Projektentwicklung eine wichtige Rolle. Die etwa 900 Meter lange Südumfahrung würde ein Gebiet mit sogenannten FFH-Mähwiesen durchschneiden. FFH-Mähwiesen sind Lebensräume, die sich durch eine besonders hohe Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten auszeichnen. Nicht-Botaniker erkennen diese Wiesen meist an ihrem vielfältigen Blütenreichtum. Außerdem betroffen wäre das "Heckengebiet Unterziehren S Niedereschach", ein nach dem Bundesnaturschutzgesetz unter Schutz gestelltes Biotop.

Ragg verspricht Bürgerbeteiligung

Im Niedereschacher Rathaus wird betont, dass die Bedenken der Bürger ernstgenommen und gehört werden. Bürgermeister Martin Ragg möchte seine Niedereschacher zu einer Bürgerversammlung einladen, sobald alle relevanten Gutachten vorliegen. Allerdings gebe es noch keinen konkreten Zeitpunkt. "Das Verfahren braucht noch Zeit", erklärt Martin Ragg im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Umweltschutz sei auch für die Gemeinde ein großes Thema. Auch bei der Finanzierung sei die Kommune weiterhin im Gespräch mit den Landesbehörden. "Wir führen zum Beispiel mit dem Verkehrsministerium Gespräche darüber, wie der Gemeinde auch unabhängig vom LGVFG bei der Finanzierung geholfen werden kann", so Martin Ragg am Dienstagnachmittag. Für den Bürgermeister ist indes klar, dass sich in Sachen Verkehr etwas tun muss. Die Bürger können sich unterdessen mit schriftlichen Stellungnahmen einbringen. Und auch die zuständige Berichterstatterin und Landtagsabgeordnete Martina Braun von den Grünen ermutigt die Bürger "ausdrücklich", ihre Meinung öffentlich vorzutragen. "Die Petenten haben die Möglichkeit, im laufenden Verfahren auf lokaler Ebene ihre Einwände auf unterschiedliche Weise einzubringen", hat Braun in die Stellungnahme schreiben lassen.