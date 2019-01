von Gerd Jerger

Niedereschach (gdj) Auf vielen Gebieten aktiv ist das Team der sozialen Drehscheibe in Niedereschach. Ganz besonders am Herzen liegen dem Team rund um die Vorsitzende MonikaWeißer dabei die Menschen im Pflegehaus am Eschach, in der Tagespflegeeinrichtung und im betreuten Wohnen. Das zeigte sich nun einmal mehr, als MonikaWeißer zusammen mit der stellvertretenden Vorsitzenden Monika Singer zum Jahreswechsel an den Pflegedienstleiter des Pflegehauses, David Liehner, einen Palliativwagen übergab. Er ist bestückt mit Dingen, die Menschen, die sich auf ihrem letzten Weg befinden, diesenetwas erträglicher zu gestalten. Das fängt an bei entspannend wirkenden, teils selbst gemixten ätherischen Ölen, deren Düfte entspannend wirken, bis hin zu Blumen oder CD’s, die auf einem extra hierfür zur Ausstattung gehörenden CD-Player abgespielt werden können. Auch eine handgestickte Bettdecke gehört neben Anderem zur Ausstattung.

Neben dem Palliativwagen hat das Team der Drehscheibe auch noch zwei Sitz- und Ruhebänke unter dem Vordach der Tagespflegeeinrichtung aufgestellt, die sehr gut angenommen wurden. Die von Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzierten Wagen und Ruhebänke zeigen einmal mehr, welch segensreicher Arbeit das Team der Sozialen Drehscheibe leistet. Doch die Bandbreite der Aktivitäten ist um ein Vielfaches höher. So ist die Drehscheibe beispielsweise im Bereich der Nachbarschaftshilfe aktiv, vermittelt Unterstützung, Fahrdienste und Einkaufsfahrten. Jährlich wird ein Ausflug für ältere und behinderte Menschen durchgeführt und auch die Aktion "Gemeinsam zu Tisch" wird gestemmt. Der Bereich der Nachbarschaftshilfe soll aktuell weiter ausgebaut werden.

In vielen Fällen wird professionelle Hilfe vermittelt, Menschen bei Vorsprachen auf Ämtern begleitet und unterstützt. Trauerbegleitung wird ebenso angeboten wie monatliche Sprechstunden für soziale Anliegen oder Sterbebegleitung oder Kaffeenachmittage für pflegende Angehörige. All dies kann nur durch die aktive Mithilfe vieler ehrenamtlicher Mitarbeiter, durch Mitgliedsbeiträge und Spenden geleistet werden. Nichtsdestotrotz stößt das Team immer mehr an ihre Grenzen. Deshalb ist man derzeit auch dabei, mit Unterstützung der Gemeinde, den Bereich der Nachbarschaftshilfe auf der Grundlage eines geplanten Genossenschaftsmodells zu professionalisieren und zukunftssicher zu machen. Die Grenzen der ehrenamtlichen Tätigkeit seien nämlich erreicht, wie MonikaWeißer betont.