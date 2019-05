Im Gegensatz zu den Gemeinderatswahlen kam es bei den Wahlen für die Niedereschacher Ortschaftsräte zu keinen politischen Verschiebungen. Allerdings waren die Grünen dort auch nicht mit eigenen Listen angetreten. Sowohl in Fischbach als auch in Schabenhausen entspricht die Sitzverteilung der bisherigen.

Kappel

Im Ortschaftsrat Fischbach stellt die CDU mit fünf Mitgliedern weiterhin klar die Mehrheit gegenüber einem Freien Wähler. In Schabenhausen verteilen sich die sechs Sitze wie bisher zur Hälfte auf die CDU und die Freien Wähler. Die einzige Veränderung gab es im Ortschaftsrat Kappel. Hier haben die Freien Wähler einen Sitz weniger und die CDU einen dazu gewonnen.

Fischbach

Allerdings waren die Freien Wähler hier auch nur mit drei Kandidaten angetreten. Darunter sind mit Thomas Braun und Christian Hauser neben der bisherigen Ortschaftsrätin Jutta Weisser zwei neue Mitglieder in den Rat eingezogen. Auch für die CDU sind mit Daniel Ruf und Stefanie Schwarzeit zwei neue Gesichter im Rat vertreten.

Schabenhausen

In Fischbach zieht mit Corina Link, CDU, ein neues Mitglied in den Ortschaftsrat ein. Nicht erneut in den Ortschaftsrat hat es Stefan Bantle von der CDU geschafft. Im Ortschaftsrat von Schabenhausen nehmen künftig neu Anna Fichter von den Freien Wählern sowie Louis Weißer von der CDU Platz. Nicht wiedergewählt wurde Michael Kneipp von der CDU. Joachim Schieke von den Freien Wählern war nicht mehr angetreten.