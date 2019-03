In seiner Eigenschaft als Präsident des Freundeskreises Arzúa verbrachte nun auf Einladung des spanischen Bürgermeisters José Luis Garcia Lopez, Gerd Jerger zusammen mit seiner Frau Marlies sechs inspirierende Tage beim "44. Festo do Queixo" (Käsefest) in der spanischen Partnergemeinde Niedereschachs im fernen Galicien. Die Jergers waren als Botschafter Niedereschachs vor Ort.

Das Käsefest ist für Arzúa und die Region A Coruña, was die Südwest-Messe für die Schwarzwald-Baar-Region darstellt. Dort präsentieren die Käseausstelle aus Galicien und ganz Spanien, aus Italien, Frankreich und Holland ihre Erzeugnisse. Niedereschachs Partnerstadt Arzúa verwandelt sich zwei Tage lang laut Gerd Jerger "in ein regelrechtes Tollhaus mit Straßenmarkt und Musikkonzerten mit bekannten Rock- und Pop Bands, vor allem jedoch traditionellen galicischen Musikgruppen".