von Gerd Jerger

Organisiert von der Niedereschacher Gemeinde- und Kreisrätin Ilse Mehlhorn weilten jüngst die Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Edgar Schurr an der Spitze zu einem Gemeindebesuch in Niedereschach. Mehlhorn freute sich, dass ihre Fraktionskollegen der Einladung so zahlreich gefolgt sind und wies darauf hin, dass sich seit dem letzten Besuch der Kreistagsfraktion in Niedereschach sehr viel getan habe. Unter anderem sei Niedereschach zwischenzeitlich preisgekröntes Bioenergie- und Gründerdorf. Edgar Schurr betonte, dass den SPD-Kreisräten Niedereschach am Herzen liege und aus den Medien und von Ilse Mehlhorn wisse man, dass es im Ort viele spannende kommunalpolitische Themen und Projekte gebe.