von Gerd Jerger

Die Kunstwerke zweier Schwestern sind im November im Rathaus zu sehen. Brigitte Caratiola aus Niedereschach stellt gemeinsam mit in Heidelberg wohnhaften Schwester Barbara Dobberstein aus. Präsentiert werden Malereien von Caratiola und Objekte aus Ton, Keramik und Steinzeug von Dobberstein.

Aufgewachsen im Doktorhaus

Brigitte Caratiola und Barbara Dobberstein sind gemeinsam mit ihren Geschwistern im Niedereschacher „Schlanz“ im „Doktorhaus„ des in Niedereschach und Umgebung unvergessenen und hoch geschätzten früheren Landarztes Ewald Futterer aufgewachsen. Nach seinem Tod zog die Mutter der beiden Künstlerinnen, Gabriele Futterer, nach Freiburg und so kam es, dass die Geschwister heute räumlich weit verstreut sind. Lediglich Brigitte Caratiola zog es 1981 wieder an ihren Geburts- und Heimatort Niedereschach zu ihren Wurzeln zurück.

Niedereschach Das war schaurig-schön: Diese Autorenlesung lässt die Zuhörer mitfiebern Das könnte Sie auch interessieren

Diese Verwurzelung ist sicherlich mit ein Grund, warum der Baum zu ihren Lieblingsmotiven gehört: „Ich male aus Freude an den Menschen und der Natur“, beschreibt Brigitte Caratiola ihr künstlerisches Wirken. Schon seit jeher hat sie sich für Kunst interessiert. Den Niedereschachern ist sie von vielen sozialen Projekten her bekannt. Als Lehrerin hat Brigitte Caratiola mit ihren Schülern viele Kunstprojekte realisiert.

Bäume sind für Brigitte Caratiola eines der Lieblingsmotive beim Malen. | Bild: Gerd Jerger

Was nur wenige wussten: Dass Brigitte Caratiola selbst den Weg zur Malerei gefunden hat, geht auf eine vom Forum Niedereschach organisierte Ausstellung mit dem Künstler Siegfried Stier zurück. Diese Ausstellung hatte ihr Interesse an der Malerei geweckt, vor allem der Anstoß des Künstlers ihr gegenüber, doch selbst zu malen und sein Angebot, sie im Malen zu unterrichten. Fünf Jahre lang hat Brigitte Caratiola anschließend im Malunterricht ihr Gefühl für Farben und Formen optimiert.

Bräunlingen Pianist Sandro Dalfovo bekommt seinen großen Auftritt Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Vernissage musiziert Sandro Dalfovo am Klavier. Bürgermeister Martin Ragg wird als Hausherr begrüßen und eine Kunsthistorikerin wird auf die zu sehenden Werke eingehen.

Die öffentliche Vernissage zur Kunstausstellung findet am Freitag, 1. November (Allerheiligen) um 17 Uhr im Rathaus in der Villinger Straße 10 in Niedereschach statt.