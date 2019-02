von Gerd Jerger

Niedereschach – Mit einem abwechslungsreichen närrischen Bühnenprogramm, das keine Wünsche offen ließ, begeisterte die Deifelzunft beim gut besuchten "Deifelobed" im Niedereschacher Katharinensaal. Nach dem Einmarsch der Deifel und der Vorführung des traditionellen Deifeltanzes freute sich Zunftmeister Markus Hasler über den vollen Saal und begrüßte zahlreiche Gäste und befreundete Zünfte aus nah und fern. Besonders freute er sich über Chronist Jörg Schade als Vertreter der Schwarzwälder Narrenvereinigung.

Mit ihrer Spritzigkeit und Frische begeistern bei ihrem Tanz die Deifelkinder. Bilder: Gerd Jerger

Dass es um die Zukunft der Deifelzunft gut bestellt ist, zeigte sich beim Tanz des Deifelnachwuchses. Es war herzerfrischend, den Kindern bei ihrem Tanz zuzusehen, wie sie in voller Begeisterung über die Bühne wirbelten. So wie viele nachfolgende Akteure auf der Bühne auch, wurden die Kinder nicht ohne eine lautstark geforderte Zugabe entlassen.

Immer wieder eingefügt wurden zwischen die einzelnen Programmpunkte vielversprechende Werbeblocks, frisch und fetzig dargeboten von den Deifelkindern. So erfuhren die erstaunten Besucher, dass es an der Tankstelle in Niedereschach neben Kioskartikeln, Süßwaren, Backwaren, Post, Waschstraße, Werkstatt und Biergarten tatsächlich, man wollte es kaum glauben, auch Benzin und Diesel zu kaufen gibt.

Kein Auge blieb trocken, als die beiden Deifelfrauen Petra und Uschi vom Älterwerden und Problemen mit ihren im Vorruhestand befindlichen Männern berichteten. Keine Frage: die Männer kamen dabei schlecht weg. Wer mehr zu dem Thema wissen möchte, kann sich Rat bei der von den beiden Frauen gegründeten Selbsthilfegruppe holen.

Klasse: Der Deifeltanz mit abschließender Pyramide.

Klasse und schwungvoll dargeboten begeisterten auch die Tänzerinnen und Tänzer der Niedereschacher Boogie-Woogie-Gruppe Red-Socks mit ihrem Tanz. Gleich zweimal wirbelten in glänzender Manier die jungen Damen der Twirlingtanz-Sportgruppe Niedereschach über die Bühne. Dem stand die Burlesquetanz-Gruppe aus Villingen mit ihrem erotischen Tanz in nichts nach. Eine große Bereicherung für das Programm waren auch die Tänze der Linedance-Gruppe Niedereschach.

Schwer in Fahrt sind diese Skihasen der Deifelzunft.

Der Spielmannszug der Glonki-Gilde aus Villingen sorgte dafür, dass der Stimmungspegel weiter stieg, ebenso wie der großartige Auftritt der Narrenzunft Niedereschach und der Tanz der skifahrenden Deifelfrauen. Die Boy-Group der Deifel, die auch lokale Themen aufgriff, war ebenfalls eine Klasse für sich. Und was die von Karl-Heinz Wimmer humorvoll verkörperte Gummipuppe so alles erleben musste, war schon sehr erstaunlich.

Auch das närrische Publikum ist im vollbesetzten Katharinensaal mit Begeisterung dabei.

Beim großen Finale rief Markus Hasler die Akteure des Abends noch einmal auf die Bühne und dankten allen herzlich. Danach rockten die Krawall-Guggis aus Spaichingen den Saal, ehe dann mit DJ Carsten ein rundherum gelungener, närrischer Abend mit vielen Höhepunkten und närrischer Heiterkeit bis in die frühen Morgenstunden ausklang.