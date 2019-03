von Gerd Jerger

Sie legten sich zwar mächtig ins Zeug, die Akteure beim Musikerball des Musikvereins Harmonie, der in der Eschachhalle unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" über die Bühne ging. Aber bei vielen leerer Tisch- und Stuhlreihen war es nicht ganz einfach, so richtig närrische Stimmung aufkommen zu lassen, was sich natürlich auch bei den Schunkelrunden bemerkbar machte, zu denen die kleine Besetzung des Musikvereins aufspielte, und die auch sonst für Musik sorgte.

Die Tanzgruppe "Junges Gemüse" des Schabenhausener Jugendclubs begeistert mit fetzigen Tanzeinlagen.

Und auch das Bemühen der schmucken Indianer-Squaws der Niedereschacher katholischen Frauengemeinschaft, wenigstens einen einzigen Gemeinderat im Saal ausfindig zu machen, den man an den Marterpfahl für die Tempo-30- und Umgehungsstraßensünden binden wollte, nachdem sich der Bürgermeister ja bekanntlich in den Urlaub verdrückt hatte, war vergebliche Liebesmühe.

Marc Müller und Michael Neurath moderieren mit ihrer konfettispeienden Couch-Zeitmaschine.

Dennoch begaben sich die beiden Moderatoren des Musikvereins, Marc Müller und Michael Neurath, mit ihrer konfettispeienden Couch-Zeitmaschine zurück in alte Zeiten, als bei den Fastnachtsbällen noch das ganze Dorf versammelt war und Oma und Opa und alle zusammen noch fröhlich das Tanzbein schwangen. Und passend dazu fetzten dann auch schon die Mädchen und Burschen der Boogie-Woogie-Gruppe der Red Socks im Outfit der 50-er Jahre über die Bühne, wehten die Petticoats der Mädchen zu stimmungsvollen Oldies, die die Zeiten von Elvis und Marylin Monroe aufleben ließen. Lautstark geforderte Zugaben, wie natürlich auch bei allen weiteren Programmpunkten, inklusive.

Eine tragende Rolle spielt immer wieder die Blitzer-Säule.

Im Schwarzlicht gaben die Mädchen und Jungs des Trachtenverein-Nachwuchses mit ihren auf Leucht-Effekt aufgebauten Masken und Kostümen ein farbenprächtiges Stelldichein ab. Frech, frisch und rockig zog die Mädchengruppe "Das junge Gemüse" des Jugendclub Schabenhausen eine fetzige Tanz-Partyshow ab. Nicht ganz so gelenkig, aber umso spaßiger versuchten auch die heißen Girls und Boys des Musikvereins mit einer schon fast erotischen Tanzvorstellung auf der Bühne ihr Glück. Und gleich noch ein Blick in die Zukunft, am durchsichtigen Schlagzeug spielten Marc und Andy ihr ganzes Können aus.

Der Reckhölderle-Nachwuchs im Schwarzlicht.

Mächtigen Beifall bekamen die hübschen Indianer-Squaws der katholischen Frauengemeinschaft bei ihrem Tanz um den Marterpfahl. Der Deifelzunft-Stammtisch konnte nicht gleich in voller Besetzung auftreten, und das hatte einen guten Grund. Denn einer von ihnen fährt jetzt wegen des in der Dauchinger Straße angebrachten Blitzers nur noch im Schneckentempo durch den Ort, und ein anderer sucht wohl immer noch die Südumfahrung, so ließ Stammtischchef Carsten Nelke das staunenden Publikum wissen, bevor die Deifel-Gruppe mit dem Sog "Verdammt lang her" die schönen alten Zeiten des Autofahrers aufleben ließ, bevor die Blitzer dem Autofahrer jeglichen Fahrspaß versauten. Auch die Modler-Tankstelle, an der es bekanntlich neben Backwaren, Kioskartikeln, Süßwaren, Post und Werkstatt auch noch Benzin und Diesel zu kaufen gibt und wo sich eine jeden Morgen eine illustre Gesellschaft zum Frühstücksbier trifft, musste dabei herhalten.

Bei den vielen leer gebliebenen Tisch- und Stuhlreihen hat das Publikum etwas Probleme mit den Schunkeleinlagen.

Abschließend wusste Carsten Nelke im ironischen Unterton zu vermelden, dass in Niedereschach an Fastnacht sehr viel passiert, "nur eben: das Publikum fehlt".