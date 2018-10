von Albert Bantle

Niedereschach – In Höchstform präsentierte sich die Theatergruppe des Trachtenvereins Reckhölderle bei ihrem Theaterabend in der voll besetzten Eschachhalle. Was sich auf der Bühne abspielte, war ein einziger Angriff auf die Lachmuskeln der begeisterten Besucher, die nicht mit Szenenapplaus sparten und am Ende der Veranstaltung mit tosendem Beifall den Theaterakteuren, von denen zuvor jeder in seiner Rolle aufgegangen war, für ihre tollen schauspielerischen Leistungen und ihre förmlich spürbare und auf das Publikum übergreifende Spielfreude dankten. Am Sonntagabend wurde das dreiaktige Lustspiel von Heidi Mager mit dem Titel "Töchter zu verschenken" gleich noch einmal aufgeführt.

Reiner Schütz fühlt sich als italienischer Frauenversteher sichtlich wohl. In dieser Spielszene ist er mit Ulrike Storz und Heidi Dinter zu sehen.

Alles andere als begeistert ist Alwin Rist, dass seine Frau (Anita Reich) den Schlagerstar Dieter-Thomas Kuhn so anhimmelt.

Begrüßt wurden die Theaterbesucher zur Premiere vom Vorsitzenden des Trachtenvereins, Claus Stange, der sich über die volle Halle riesig freute und kurz darauf als Mitglied der Theatergruppe mit über die Bühne wirbelte. Und dort ging es turbulent zu. Regisseur Walter Reich hat bei der Besetzung der einzelnen Rollen einmal mehr ein glückliches Händchen bewiesen und jede Rolle schien dem einzelnen Akteur auf den Leib geschrieben zu sein.

Frank Rist, Raphael Herbst und Hans-Jürgen Lindinger sehen in dieser Szene in Dieter Thomas Kuhn einen ernsthaften Konkurrenten im Werben um die Köberle-Tochter Conny.

Jeder ging in seiner Rolle auf, angefangen von Alwin Rist als Pensionsbesitzer Leo Köberle, Anita Reich als dessen Frau Lydia Köberle über Nicole Heinzelmann, Ulrike Storz und Heidi Dinter als deren Töchter Mary, Conny und Helga bis hin zum Frauenversteher Reiner Schütz als Salvatore Prodi, Claus Stange als Bürgermeister Gustav Laber und Hans-Jürgen Lindinger als dessen Sohn Anton, Raphael Herbst als Postbeamter Ernst Wacker, Frank Rist als Staubsaugervertreter und Carsten Nelke als Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn.

Claus Stange (rechts) als Bürgermeister und Hans-Jürgen Lindinger als dessen Sohn spekulieren auf eine Mitgift.

Im Mittelpunkt des Stücks stand die Familie Köberle, die eine kleine, etwas in die Jahre gekommene Pension betreibt und wo Pensionsbesitzer Leo Köberle mit seiner Frau und den drei heiratsfähigen Töchtern so seine liebe Mühe hat. Vater Köberle wäre froh, wenn die Töchter langsam, aber sicher unter die Haube kämen. Ein Teil der Gäste kommt wegen der günstigen Zimmerpreise in die Pension, andere wegen der drei Töchter. Tochter Helga hat zwar schon Nachwuchs, verrät aber nicht, wer der Papa ist. Tochter Mary hat bereits eine Ehe hinter sich und die reicht ihr vorläufig. Tochter Conny, die Jüngste, hat Haare auf den Zähnen, kleidet sich eher nachlässig und ist auch nicht scharf aufs Heiraten.

Voll besetzt ist die Eschachhalle beim Premierenabend des Trachtenvereins Reckhölderle.

Frank Rist als schüchterner und beruflich erfolgloser Staubsaugervertreter verliebt sich trotzdem in Conny und wird von Salvatore, dem Ex von Mary, in der Kunst feuriger italienischer Liebeswerbung unterwiesen. Allerdings mit teils sehr mäßigem Erfolg. Erst als Papa Leo im Lotto gewinnt und den Töchtern eine größere Mitgift winkt, stehen die Heiratskandidaten Schlange. Mutter Lydia hofft derweil auf den ersten Preis bei einem Preisausschreiben "Einen Tag mit ihrem Lieblingsstar" und in der Tat geht ihr Traum in Erfüllung und Dieter Thomas Kuhn taucht in der Pension auf.

Das Publikum ist begeistert.

Dass sich aus dieser Gemengenlage sehr schnell ein turbulentes Durcheinander mit vielen Überraschungen entwickelte, war klar und sorgte bis zum Schluss für Spannung. Und wer hätte es gedacht? Am Ende lösten sich alle Verwicklungen und Verstrickungen mehr oder weniger in Wohlgefallen auf und fast alle sind glücklich und zufrieden – mit Ausnahme der Mitgiftjäger.

Die guten Geister Für die Technik sorgte in gekonnter Weise Andreas Huber, als Souffleuse agierten Manuela Lindinger und Jutta Schütz und für die Masken sorgte Salon Friseur Sabine aus Lauterbach.

