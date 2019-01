von Gerd Jerger

Trotz eines insgesamt erfolgreich verlaufenen Vereinsjahrs waren bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Niedereschach, im Vereinsheim die Vereinsmitglieder sichtlich bedrückt. Der Grund dafür war eine Klage gegen den Verein durch die Insolvenzverwalterin Elke Bäuerle, die die Insolvenz des Reit- und Fahrvereins Niedereschach (RFN) abwickelt. Eine Klage, die dem Hundeverein, dessen Areal vertraglich abgesichert auf dem Gelände des RFV liegt, völlig unverständlich war.

Hauptstreitpunkt waren zwei Verträge zwischen Reitverein und Hundeverein. Bei der Klage ging es um mehrere tausend Euro Nutzungsentschädigung, wie im Schriftbericht von Irmgard Pahling deutlich wurde. Dem Hundeverein war nichts anderes übrig geblieben, als einen eigenen Anwalt zu nehmen. Umso größer dann aber die Erleichterung, als bekannt gegeben wurde, dass die Klage vom Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgewiesen worden war und die Gegenseite alle Kosten, auch die des Rechtsanwaltes des Hundevereins, übernehmen musste, und der Spuk endlich vorbei war.

Begrüßt wurden die Versammlungsteilnehmer vom Vorsitzenden der Niedereschacher Ortsgruppe, Robert Benzing. Neben der erwähnten Klage war der Verein aber auch mit seinem eigentlichen Vereinszweck beschäftigt und hat wieder verschiedene Hunde-Prüfungstage organisiert. Zudem bereicherte der Verein das Kinderferienprogramm der Gemeinde, und bei einer großen Hunde-Olympiade, organisiert von Inga Bommer, hatten alle Kinder viel Spaß. Auch wurden Arbeitseinsätze erledigt und die Homepage neu gestaltet. Bei den Hundeführerbesprechungen gab es viel zu bereden, und natürlich drehte es sich dabei in erster Linie um den Hund und um die Vorbereitung von Prüfungstagen. Vorgestellt wurden auch die Übungszeiten, wobei es hier ein ganz neues Angebot gibt: Jeden Samstagmorgen von 10 bis 12 Uhr wird ab sofort Rettungshundesport mit Irmgard Pahling angeboten.

Positiv fiel der Bericht von Kassenchefin Manuela Guder aus, die mit Blick auf das abgelaufene Jahr Vereinsjahr 2018 ein kleines Plus und einen positiven Kassenstand vermelden konnte. Die Kasse wurde von Brigitte und Nicole Schuler geprüft und ergab keine Beanstandung. Ausbildungswart Hermann Laatsch berichtete von drei Ortsgruppenprüfungen in verschiedenen Prüfungsstufen.

Auf Antrag von Gemeinderat Rüdiger Krachenfels wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Krachenfels war voll des Lobes für die Arbeit der Hundesportler. In Anbetracht der Planungen der Gemeinde, im Bereich des Hundeplatzes ein weiteres Gewerbegebiet auszuweisen, verwies Krachenfels darauf, dass der dann anstehende Platzwechsel für die Hundesportler wohl erst in einigen Jahren ansteht. Die Gemeinde wolle bei der Suche nach einem neuen Gelände in jedem Fall helfen. Als Delegierte für die Landesversammlung wurden bei den Wahlen Peter Schuler und Manuela Guder gewählt und als Ersatzdelegierte Brigitte Schuler bestimmt.

Einstimmig beschlossen wurde die Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrags der Ortsgruppe von 20 auf 30 Euro pro Jahr. Familienangehörige zahlen 14 Euro, der Beitrag für Jugendliche bis 16 Jahre bleibt bei fünf Euro. Am Ende der Versammlung verteilte der Vorsitzende Robert Benzing, verbunden mit Worten des Dankes, Präsente an die Mitglieder, die den Verein im vergangenen Jahr so tatkräftig unterstützt haben.