von Gerd Jerger

Alle Vereine der Gesamtgemeinde Niedereschach könnten sich in einem eigens dafür eingerichteten Vereinsraum, nach Vereinsgruppen aller Ortsteile zusammengefasst, in einer Art historischem Schaufenster und Archiv präsentieren: Diese Idee trug in der jüngsten Kulturausschusssitzung der Leiter des Niedereschacher Heimatmuseums, Hans-Otto Wagner, vor. Wagner ist zugleich Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Niedereschach.

Vereine als Identifikationsstifter

Diese Idee habe er zusammen mit Bürgermeister Martin Ragg entwickelt, denn Vereine seien ja auch die maßgeblichen Identifikationsfaktoren einer Gemeinde, ob aus Fischbach, Kappel, Schabenhausen oder Niedereschach. Wenn zum Beispiel ein Fußballverein aus Fischbach in die Kreisliga aufsteigt, heiße es ja schließlich in der gesamten Gemeinde „wir sind aufgestiegen“.

Nur noch drei aktive Mitarbeiter

Die Gelegenheit nutzte Wagner aber auch, um den Vereinsvertretern das Heimatmuseum sowie den Geschichts- und Heimatverein etwas näher zu bringen. Diesen Geschichts- und Heimatverein gebe es mit den Zielen, so wie er 1979 einst gegründet wurde, eigentlich gar nicht mehr. Mit momentan lediglich noch drei aktiven Mitarbeitern könnten die ursprünglich avisierten Aufgaben und Ziele ohnehin nicht mehr realisiert werden. Deshalb konzentriere man sich nunmehr voll und ganz auf das Heimatmuseum.

95 Prozent waren noch nie hier

Dies sei bekanntlich das Heimatmuseum ist der Gesamtgemeinde, nicht das seine oder seiner zwei Mitarbeiter. Gerade vor diesem Hintergrund empfinde er es besonders schade, dass nach seiner Berechnung 95 Prozent der rund 6000 Bürger aus der Gesamtgemeinde das Museum noch nie besucht haben.

Viel Lob von den Besuchern

Viel Lob von den Besuchern

Die Gäste kämen meistens von weit außerhalb, aus ganz Baden-Württemberg angereist. Und von denen bekomme er in der Regel zu hören, dass das Museum eines der größten und am interessantesten konzipierten in ganz Süddeutschland sei. Kaum ein Museum sei zu finden, das so umfangreich und umfassend die Geschichte der näheren Heimat mit allen Facetten aufzeigt, dazu familien- und kinderfreundlich mit einem wunderschönen Café als Kommunikationsmittelpunkt für die Gäste.

Alle Vereine sollen mitmachen

Im Museum seien alle Ortsteile mit seltenen und originellen Exponaten vertreten. In einem bereits eingerichteten Vereinszimmer seien an den Wänden bisher die Tafeln der Fischbacher Vereine gehangen, bei einem Gesamtgemeindemuseum müssten sich jedoch alle Vereine aus der Gesamtgemeinde dort präsentieren, so erläuterte Wagner sein neues Konzept.

Präsentation im Bilderrahmen

Das sei auch ein Schritt, um etwas von dem Ruf wegzukommen, das Museum sei ein Fischbacher Museum, was ihm sehr wichtig sei. Bei der Präsentation soll jeder Verein einen der bereits vorhandenen großformatigen Bilderrahmen bekommen und sich darin darstellen: Tätigkeitsfeld, Historie und wichtige Ereignissen, so gestaltet, dass die Tafeln den Besucher informativ und gleichzeitig unterhaltend ansprechen, am besten natürlich auch bebildert.

Bis Mitte Juni sollen die Tafeln fertig sein

Dazu bat Hans-Otto Wagner die Vereinsvertreter, die Rahmen, sofern nicht bereits schon abgeholt, beim nächsten Öffnungstermin des Heimatmuseums am Sonntag, 5. Mai, während der regulären Öffnungszeit abzuholen.

Dazu sollten sie am besten gleich die ganze Familie mitbringen, und sich einmal umschauen, was das Museum alles zu bieten hat. Bis Mitte Juni bittet er darum, die Tafeln erstellt und abgeliefert zu haben, damit das Vereinszimmer dann vollzählig vorgestellt werden kann.