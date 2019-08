von Mayer, Hanna

Es ist ein Endlos-Thema für die Gemeinde Niedereschach: das Tempo 30. Seit über 30 Jahren beschäftigt das Tempolimit den Gemeinderat und die Bürger. Im April diesen Jahres wurde beschlossen, auf den Gemeindestraßen „grundsätzlich“ – davor wurde von „flächendeckend“ gesprochen – das Tempolimit 30 einzuführen. Daraufhin wurde ein Planungsbüro beauftragt. Was ist seither passiert? Das fragen sich auch die Bürger.

„Warum dauert das Umsetzen so lange?“

Allen voran setzt sich der Niedereschacher Helfried Slowikowska für die Umsetzung des Tempolimits ein. „Das Thema wird hin- und hergeschoben“, sagt der 76-Jährige. „Die Realisierung lässt sehr zu wünschen übrig“, schreibt Slowikowska in einem Leserbrief vom 8. August dem SÜDKURIER. „Warum dauert das Umsetzen so lange? Was muss noch geschehen, dass die Maßnahmen umgesetzt werden?“

Verkehrsschau steht noch aus

Ortsbaumeister Hartmut Stern bestätigt, dass bisher noch keine Beschilderung vorgenommen wurde. „Der Beschluss des Gemeinderates zur flächendenkenden Einführung von Tempo 30 ist als Planungsauftrag von der Verwaltung in Arbeit“, schreibt Hartmut Stern dem SÜDKURIER. Bevor die Schilder angebracht werden könnten, sei eine Verkehrsschau zusammen mit der Straßenbaubehörde und der Polizei vor Ort notwendig. Diese konnte „aufgrund eines Personalwechsels und der noch ausstehenden Neubesetzung im Landratsamt“ bisher noch nicht erfolgen, so Stern.

Niedereschach Niedereschach wächst und ächzt unter den Folgen Das könnte Sie auch interessieren

Selbstgemachtes Tempo 30-Schild

Helfried Slowikowska will nicht länger warten. Auf seinem Grundstück im Hardtweg hat er ein selbstgemachtes Tempo 30-Schild aufgestellt. „Ich will damit ein Zeichen setzen“, sagt Slowikowska. Ein weiteres selbstentworfenes Schild mit der Aufschrift „Vorsicht Kinder“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite soll Autofahrer warnen und zur Tempodrosselung animieren. Slowikowska macht sich Sorgen um die Kinder, die draußen spielen und um ältere Menschen, die die Straße überqueren: „Der Hardtweg ist zu einer Rennstrecke geworden“, findet er. Seit zwei Jahren kämpfe er für das Tempolimit in seiner Straße, in der viele Familien mit Kindern wohnen.

„Ich hoffe, dass es jetzt gehört wird“, so der Niedereschacher Bürger. Von dem Gemeinderat und der Verwaltung wünscht er sich, dass die Bürger über den Umsetzungstermin informiert werden.