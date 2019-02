von Albert Bantle

Der CDU-Ortsverband Niedereschach hat seine Kandidaten für die Kommunalwahlen am 26. Mai nominiert. Am Dienstagabend wurden im Gasthaus „Kreuz“ in Fischbach-Sinkingen die Bewerber für den Gemeinderat in Niedereschach und die Ortschaftsräte in Fischbach, Kappel und Schabenhausen festgelegt.

Viele Berufsfelder vertreten

Der Niedereschacher CDU-Vorsitzende Max Fauler, zeigte sich erfreut, dass die Kandidatenlisten so gut gefüllt werden konnten. Er sei dankbar und froh, dass die Christdemokraten ein so breit aufgestelltes Kandidatenfeld mit Vertretern aller Generationen und sehr vielen verschiedenen Berufsfeldern vorweisen können. Diese Breite sorge in den kommunalen Gremien, wo man zum Wohle der Bürger direkt Einfluss auf das Lebensumfeld nehmen könne, für sehr viel Sachverstand und Kompetenz. Dafür stehe die CDU in Niedereschach seit vielen Jahrzehnten.

Gut besucht ist die Nominierungsversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Niedereschach. | Bild: Albert Bantle

Dafür, dass die Listen so gut gefüllt werden konnten, dankte er auf die Ortsteile bezogen Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser und Kappels Gemeinderat Siegfried Reich. Beiden hätten ihn bei der Kandidatensuche großartig unterstützt und sich enorm eingesetzt. Ebenso dankte er seiner Frau Manuela, die neben ihrer Tätigkeit als Gemeinderätin und stellvertretender Bürgermeisterin mit Blick auf die Kommunalwahlen in ihrer Funktion als Schriftführerin des Ortsverbandes die vielen Formalitäten erledige.

Nicht ganz zufrieden sei er mit der Frauenquote auf den Listen, dafür freue er sich umso mehr, dass sich so viele junge Menschen einbringen wollen. Dieser sich anbahnende Generationenwechsel sei wichtig, denn die Welt drehe sich weiter und müsse auf lokaler Ebene auch von den Jungen mitgestaltet werden. Schließlich gehe es um deren Zukunft. Fauler zeigte sich überzeugt davon, dass die CDU aufgrund der Qualität der Vielfalt der Kandidatinnen und Kandidaten im Mai ein gutes Wahlergebnis erzielen werde.

Kandidaten stellen sich vor

Alle anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich in einer Vorstellungsrunde vor und gingen dabei auf ihre Motivation für die Kandidatur und ihre ganz persönlichen Schwerpunkte ein. Eines war ihren Ausführungen gemein: Alle wollen sich zum Wohle der Menschen im Ort engagiert in die Kommunalpolitik einbringen, damit die Gemeinde lebens- und liebenswert und die vorhandene Lebensqualität erhalten bleiben.

Aufwendiges Verfahren

Recht aufwendig gestalteten sich die vorgeschriebenen Versammlungsregularien, die von CDU-Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall geleitet wurden. Zunächst stand die Wahl eines Versammlungsleiters, eines Schriftführers, der Mandatsprüfungskommission, der Zählkommission, von zwei Versammlungsteilnehmern, welche die Niederschrift mit unterzeichnen mussten, sowie von zwei Vertrauensleuten an.

Viel zu tun hat die Zählkommission mit Brigitte Seemann (von links), Stefanie Böhm, Rosemarie Fellhauer und Tanja Hall. | Bild: Albert Bantle

Es folgte die Beschlussfassung über das Aufstellungsverfahren. Danach wurden die Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen, die sich dann vorstellen konnten. Dann erst begannen die geheimen Wahlen der Kandidatinnen und Kandidaten.

Nach Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Wahl, wurde noch besprochen, wie der Ortsverband die Wahlwerbung betreiben und organisieren wird. Auf jeden Fall sollen ein Flyer und kleine Wahlprospekte erstellt werden. Die hierfür notwendigen Fototermine wurden ebenfalls festgelegt.

Diese Bürger treten an

Im Kernort Niedereschach konnten alle möglichen acht Listenplätze besetzt werden. Dort kandidieren Adolf Schwab, Manfred Fellhauer, Thilo Briechle, Sören Rall, Michael Türke, Manuela Fauler, Roland Lauer und Regina Rist. Aus Kappel kandidieren für den Gemeinderat Siegfried Reich und Daniel Ruf, aus Schabenhausen Jörg Freund und Louis Weißer, der auch Kreisvorsitzender der Jungen Union ist, sowie aus Fischbach Peter Engesser, Armin Müller, Holger Tranzer und Winfried Kammerer. Von den bisherigen CDU-Gemeinderäten kandidieren Rosemarie Fellhauer und Edgar Lamparter nicht mehr. Auf den Listen für die Ortschaftsräte stehen in Fischbach Stefan Bantle, Peter Engesser, Andy Ettwein, Armin Müller, Dieter Petrolli, Winfried Kammerer und Corina Link. In Kappel bewerben sich für den Ortschaftsrat Tobias Hauser, Siegfried Reich, Daniel Ruf und Stefanie Schwarzeit und in Schabenhausen Jörg Freund, Wilfried Greinus, Michael Kneipp, Sibylle Sommer, Jürgen Staiger und Louis Weißer. (gdj)