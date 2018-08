von Tobias Lange

Ein abwechslungsreiches erstes Halbjahr liegt hinter der Gemeinde. Es wurde auf der einen Seite gefeiert, auf der anderen Seite gab es aber auch Grund, sich zu ärgern. Im Sommerinterview spricht Bürgermeister Martin Ragg über die Höhen und Tiefen des bisherigen Jahres 2018.

Wohnraum: Das Thema Wohnungsnot ist auch in Niedereschach in der Diskussion. Im April konnte das Richtfest für den fünften Bauabschnitt des Betreuten Wohnens in der Wohnanlage Eschachpark gefeiert werden. "Es freut uns sehr, dass sehr viele von diesen 24 neuen Wohneinheiten als Mietwohnungen zur Verfügung gestellt werden, sodass auch Menschen, die sich keine Eigentumswohnung leisten können oder wollen, dennoch in das Betreute Wohnen kommen", sagt Bürgermeister Martin Ragg. "Wir spüren zudem eine erhöhte Nachfrage aus verschiedenen Altersgruppen, die dringend eine Wohnung suchen. Deshalb freuen wir uns, wenn sich Möglichkeiten auftun, mit denen mehr Wohnraum geschaffen werden kann."

Gleichzeitig zeige sich an dem jüngsten Beispiel vom Mehrfamilienhaus im Lindenweg, gegen das Anwohner eine Unterschriftenaktion gestartet haben, dass es zu Spannungen kommen könne. "Dann muss man, innerhalb der rechtlichen Vorgaben, entsprechende Lösungen finden. Das ist nicht immer einfach, denn die Beteiligten müssen aufeinander zugehen", ist Ragg überzeugt. Auch in Sachen Eigenheim tut sich einiges in Niedereschach. So entstehe als nächstes in Schabenhausen das Wohngebiet Badäcker II. Weitere Wohngebiete seien im Gespräch und in der Prüfung.

Gewerbe wächst: Ebenso im Wachstum ist die Gewerbefläche im Ort. So ist eine Erweiterung auf dem ehemaligen Gelände des Reitvereins geplant. "Das Reitgelände hat die Gemeinde infolge der Insolvenz des Reit- und Fahrvereins zurückerworben. Dieses etwa zwei Hektar große Gebiet gilt es nun planerisch zu entwickeln", sagt Bürgermeister Ragg. „Dort könnten dann zwei einheimische Unternehmen ansässig werden. Es hat sich bewährt, dass wir bei der Gewerbeflächenentwicklung vorausdenken. Es wäre fatal, einem Unternehmen im Wachstum keine Fläche anbieten zu können“, sagt Ragg, "weil dann die Gefahr besteht, dass wir das Unternehmen mit seinen Arbeitsplätzen schlichtweg verlieren."

Dadurch, dass Egon seit Oktober 2017 gemeinsam mit Dauchingen sowie Deißlingen getragen und auch ein spezialisierter Wirtschaftsförderer eingestellt werden konnte, habe das Projekt zusätzliche Dynamik erhalten. "Es zeigt sich, dass in allen drei Gemeinden ein Gründer- und Unternehmergeist weht", freut sich Ragg. Gemeinsam plane man weitere Aktionen, um das Thema Existenzgründung und Unternehmensnachfolge weiter in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. "Man spürt bereits nach so kurzer Zeit: Immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen drei Gemeinden sind froh, nun eine kompetente und sehr gut vernetzte Anlaufstelle zu haben. Das stärkt unsere drei Wirtschaftsstandorte ungemein und sichert die für uns so wichtigen Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen“.

Südumfahrung: Wieder Fahrt aufgenommen hat in den vergangenen Monaten das Thema Südumfahrung. „Die letzten Gutachten werden derzeit erstellt und sollen dann im Gemeinderat vorgestellt werden“, sagt Martin Ragg. Danach werde eine Einwohnerversammlung anberaumt, in der sodann alle Gutachten den Bürgerinnen und Bürgern präsentiert werden. "Wir kommen voran. Zudem hat uns das Land signalisiert, dass man die Südumfahrung im Rahmen der anstehenden Evaluierung der Landesstraßenprojekte nochmals genau prüfen wird." Die Hoffnung der Gemeinde sei, dass die Straße dann als Landesstraßenprojekt realisiert wird.

Zur Person und Serie Person: Martin Ragg, 42, ist seit 2010 Bürgermeister der Gemeinde Niedereschach. Er stammt aus Schramberg und war vor seiner Wahl selbstständiger Rechtsanwalt. Ragg ist verheiratet und hat drei Kinder. 2018 wurde er in seinem Amt bestätigt. Serie: Die Bürgermeister aus Brigachtal, Dauchingen, Königsfeld, Mönchweiler, Niedereschach und Unterkirnach sprechen im Sommergespräch über ihre Gemeinden.

