von Gerd Jerger

Wie kann man das Leben im Alter in der Gesamtgemeinde Niedereschach künftig noch weiter verbessern – ergänzend zu den bereits vorhandenen Angeboten, speziell im Bereich der Nachbarschaftshilfe? Zu diesem Thema tauschten sich Bürger, die sich im sozialen Bereich in Niedereschach engagieren, jetzt bei einer Zukunftswerkstatt intensiv aus. Geplant ist, in diesem Bereich einiges auf eine professionelle Schiene zu setzen. Hierfür will man eine Genossenschaft mit dem Namen „Bürger für Bürger“ zu gründen.

Joachim Bucher, ein auf dem Gebiet der Nachbarschaftshilfe erfahrener Bürger, hat sich dazu zusammen mit der Vorsitzenden der Soziale Drehscheibe Niedereschach, Monika Weißer, und der Kommune mit Bürgermeister Martin Ragg an der Spitze bereits viele Gedanken gemacht. Eines der Ziele ist es, mehr aktive Mitstreiter zu finden, um die anstehenden Aufgaben auf möglichst viele Schultern verteilen zu können, damit niemand überfordert wird.

Rahmenbedingungen für die Genossenschaft

Die Vorbereitungen sind bereits weit gediehen. So ist bereits für Februar oder März 2019 die Gründungsversammlung der Genossenschaft geplant. Allerdings müssen noch viele Details geklärt werden.

Joachim Bucher (rechts) erläutert die Möglichkeiten und Vorteile einer eventuell zu gründenden Genossenschaft

Bis Ende Mai 2019 sollen möglichst viele Menschen geworben werden, die bereit wären, sich in der Nachbarschaftshilfe zu engagieren – und zwar gegen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung, die im Bereich des Mindestlohnes liegen würde. Auch müssen interessierte Menschen bis dahin entsprechend geschult werden. Beginnen sollen die Hilfeleistungen im Juni 2019. Vieles werde sich noch entwickeln, so Bucher, Ragg und Weißer, man sei für alles offen und für jede Unterstützung dankbar.

Lösung für die Standortfrage ist da

In der Rottweiler Straße hat die Gemeinde Räume angemietet, in welchen bei Monika Weißer als Koordinatorin die Fäden zusammenlaufen sollen. Dort stehen auch Räume zur Nutzung durch andere, bereits im sozialen Bereich aktive Bürger und Organisationen bereit. Dazu gehören beispielsweise der Vorsitzende des VdK Niedereschach/Dauchingen, Walter Kubas, Seniorenkoordinatorin Christina Dreier, Jürgen Findeisen von der Initiative Schlaganfall oder Alt-Bürgermeister Otto Sieber, der Sozialsprechstunden als Mitglieder der Soziale Drehscheibe anbietet.

Monika Weißer als designierte Koordinatorin

In ihrer Funktion als Vorsitzende der Soziale Drehscheibe (SD) ist Monika Weißer bereits bestens vernetzt. Um sich auf die neue Aufgabe als Koordinatorin konzentrieren zu können, wird sie in diesem Jahr das Amt der Vorsitzenden abgeben. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Auch künftig wird Weißer eng mit der SD zusammenarbeiten. Es werde eine „innige Zusammenarbeit" geben, betonten Weißer und Bucher. Dieser würde sich – sofern die Mitglieder der Genossenschaft das wollen und beschließen – unter anderem um den kaufmännischen Teil bei der geplanten Genossenschaft kümmern.

Pflege-Infrastruktur genau analysiert

Fragen zur Infrastruktur und zum Versorgungsmix in der Gemeinde wurden bei der Zukunftswerkstatt lebhaft diskutiert. Zudem hatte Bucher, getrennt nach den Ortsteilen Niedereschach, Schabenhausen, Kappel und Fischbach, bereits herausgearbeitet, wie sich im jeweiligen Ortsteil der Pflegebedarf bis ins Jahr 2035 voraussichtlich entwickeln wird. Dabei wurde auch beachtet, wie viele Menschen voraussichtlich stationär, teilstationär oder von Angehörigen gepflegt werden.

Aktuell, so Monika Weißer, seien es nur 15 Prozent der Pflegebedürftigen, die in Heimen gepflegt würden. Die restlichen 85 Prozent würden von Angehörigen gepflegt, und auch diese könnten sich künftig bei Problemen an die Koordinationsstelle wenden.

Joachim Bucher (rechts), erfahrender Bürger beim Thema Nachbarschaftshilfe, zusammen im intensiven Gespräch mit Bürgermeister Martin Ragg. | Bild: Gerd Jerger

Was die Koordinationsstelle leisten soll

Über das Büro der Koordinationsstelle sollen sämtliche Einsätze der helfenden Menschen, die während ihrer Einsätze auch versichert sind, koordiniert, dokumentiert und abgerechnet werden. Die Stelle wird auch die Rechnungen erstellen für die Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen. Diese Rechnungen sollen dann wiederum – soweit möglich – über die Pflegekasse abgerechnet werden können. Für die erforderlichen Schulungen hat Beate Fetzer ein Schulungskonzept erarbeitet.

Die Ziele der Genossenschaft

Die Ziele der Genossenschaft sind breit gefächert. So sollen die älteren Menschen in der Gesamtgemeinde länger in ihrer Wohnung bleiben können, Einsamkeit in Folge Krankheit oder altersbedingten Einschränkungen sollen verhindert werden, die Steuerung und Finanzierung soll auf lokaler Ebene erfolgen, was zu maßgeschneiderten und schnellen Lösungen für die Hilfsbedürftigen führen soll.

Durch die Mischung aus hauptamtlicher Steuerung vor Ort und Helfern, die gegen eine steuerfreie Aufwandsentschädigung die Dienste erbringen, sollen die Kosten möglichst niedrig gehalten werden. Über das Genossenschaftsmodell sollen die Bürger direkt beteiligt werden. Bürger, die sich die Haushaltskasse etwas aufbessern wollen, können das vor Ort tun, und die Anfahrtswege fallen weg. Kleinere Dienstleistungen, die für das Handwerk nicht lukrativ sind, aber dringend benötigt werden, werden abgedeckt.

Das sind die Zielgruppen

Adressaten der Hilfsangebote sind hilfebedürftige Menschen in einer schwierigen persönlichen Lebenslage wie ältere und kranke Menschen, von Einsamkeit bedrohte Menschen und pflegende Angehörige.

Das Profil für mögliche Helfer

Die Helfer sollen Menschen sein, die andere Menschen unterstützen wollen, die ihre freie Zeit mit einer sinnvollen Tätigkeit ausfüllen wollen und die ehrenamtliche Sozialarbeit zwar für sinnvoll halten, sich für ein „Dankeschön“ alleine aber ausgenutzt fühlen.

Schwerpunkt Entlastung:

Sowohl Hilfsbedürftige als auch pflegende Angehörige sollen entlastet werden. In der Koordinationsstelle soll es telefonisch oder persönlich eine ausführliche Beratung geben. Wenn die Genossenschaft mit ihrem Angebot nicht selbst helfen kann, sollen auch externe Dienste und regionale Dienstleister und Handwerker vermittelt werden.

Hilfsangebote im Alltag

Die Genossenschaft soll eine ganze Reihe von Hilfen im Alltag anbieten. Dazu zählen beispielsweise Dinge wie Fenster putzen, Staubwischen und -saugen, Wohnung oder nur einzelne Räume wie das Badezimmer putzen, Pflege von Zimmerpflanzen, Bettwäsche wechseln, Wäsche waschen und bügeln, Entsorgung der Hausabfälle, Erledigung von Einkäufen, Vor- und Zubereitung von Mahlzeiten, kleinere Gartenpflegearbeiten oder Hausmeistertätigkeiten und Reparaturen, die Grabpflege gemeinsam mit dem betreuten Bürgern, Unterstützung beim Umgang mit technischen Geräten oder auch dem Internet.

Weitere Betreuungshilfen

Dazu gehören Betreuung und Begleitung in der Freizeit – und sei es nur auf ein kleines Schwätzchen, ferner Besorgungen und Botengänge, Fahr- und Begleitdienste zu Ärzten, Behörden, Gottesdiensten oder auch kulturellen Veranstaltungen oder begleitete Spaziergänge. Für pflegende Angehörige sollen Austauschmöglichkeiten geboten werden oder auch Vorträge und Informationen zu Themen der Pflege und Betreuung.

