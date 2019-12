von Albert Bantle

Zur besonderen weihnachtlichen Stimmung tragen in der Gesamtgemeinde seit Jahrzehnten die Musikvereine mit ihrem traditionellen Musizieren am Nachmittag des Heiligabends bei. Trotz des regnerischen und ungemütlichen Wetters waren die Musiker auch in diesem Jahr wieder unterwegs und haben die Menschen mit weihnachtlichen Melodien erfreut.

Überall entwickeln sich gemütliche und entspannte Gesprächsrunden.

Wie sehr die Menschen das jährliche Weihnachtsspielen erfreut, zeigte einmal mehr der gute Besuch. Nicht in jedem der vier Ortsteile lief das Musizieren gleich ab. Im Kernort Niedereschach waren verschiedene kleinere Besetzungen aus den Reihen des Musikvereins Harmonie unterwegs, um an verschiedenen Orten aufzuspielen.

So manches Wiedersehen

In Kappel hatte die dortige Musik- und Trachtenkapelle zum Platzkonzert vor der Schlossberghalle eingeladen und in Schabenhausen musizierte die Musik- und Trachtenkapelle vor der Schlierbachalle. Beide Platzkonzerte waren bestens besucht, und die Menschen nutzen ihr Zusammentreffen, losgelöst vom sonst hektischen und stressigen Alltag, für gute Gespräche, wünschten sich frohe Weihnachten und freuten sich über so manches Wiedersehen mit Bekannten, die man schon länger nicht mehr getroffen hatte.

Überall wurden die Musiker voller Freude empfangen und auch bestens bewirtet.

In Fischbach wurden traditionell vom Musikverein verschiedene Spielstationen angesteuert, wo man von den Bewohnern schon voller Freude und oft auch mit einem wärmenden Getränk empfangen wurde. Dass am Abend von den Musikern aus Fischbach dann auch noch in der Mauritiuskirche die Wortgottesfeier mitgestaltet wurde, ist ebenfalls keine Selbstverständlichkeit und zeigt überdeutlich, wie sehr den Musikern ihre Mitmenschen am Herzen liegen. Angesichts eines derart zeitintensiven Engagements am Nachmittag und am Abend geht dies nur, wenn auch die betroffenen Musikerfamilien dahinter stehen. Alle vier Musikvereine aus den verschiedenen Ortsteilen sehen ihr traditionelles Weihnachtsspielen auch als Geste der Dankbarkeit gegenüber der Bevölkerung für deren vielfältige Unterstützung des Vereins das ganze Jahr über.