von Gerd Jerger

Bei der evangelischen Landeskirche stehen am Sonntag, 1. Dezember, die Kirchenwahlen an. Auch in der evangelischen Jakobusgemeinde Niedereschach-Dauchingen wird ein neuer Ältestenkreis gewählt.

Verbundenheit mit Gemeinde

Im Wahlbezirk Niedereschach mit seinen Ortsteilen Fischbach, Kappel und Schabenhausen stellten sich am vergangenen Sonntag in einem vom Gospelchor Cross Notes musikalisch bereicherten Gottesdienst die sechs Kandidatinnen für dieses Amt vor. Norbert Noltemeyer als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses stellte vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich im Wahlbezirk Niedereschach kein einziger Mann bewirbt, ganz sachlich fest, dass man somit auch kein Problem mit der „Frauenqoute“ habe. Er appellierte bei seinen Ausführungen an alle Wahlberechtigten, an der Wahl teilzunehmen und damit die Verbundenheit mit der Jakobusgemeinde zu zeigen. Außerdem mache die Wahlbeteiligung deutlich, dass man hinter den zu wählenden Ältesten stehe.

Das wollen die Kandidatinnen

Danach stellten in die sechs Kandidatinnen sich und ihre ganz persönlichen Schwerpunkte im Amt des Kirchenältesten vor. Claudia Haller, die bereits jetzt die Krabbelgruppe sowie das Eltern-Kind-Turnen leitet, möchte sich vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit einbringen. Nadine Mathauer freut sich auf die vielseitigen und spannenden Aufgaben in der Gemeinde und Renate Meinhardt, die seit vielen Jahren dabei und im Bereich der Kirchenmusik sehr aktiv ist, möchte dazu beitragen, dass sich alle Generationen in der Jakobusgemeinde geborgen fühlen und Halt finden. Edeltraud Staiger ist ebenfalls seit vielen Jahren und aktuell im Besuchsdienstkreis in Schabenhausen, im Kirchengemeinderat und als Sängerin im Gospelchor Cross Notes aktiv dabei. Für sie gibt es nach eigenen Angaben nichts Schöneres, als in einer so lebendigen Gemeinde mitarbeiten zu dürfen. Auch Sibylle Stern ist bereits seit vielen Jahren mit dabei und engagiert. Ihr ist es wichtig, für Kinder ein Vorbild zu sein und am Gemeindeleben teilzunehmen, weil dadurch die Gemeinschaft im Glauben gestärkt werde, erklärte sie. Julia von der Hardt schätzt besonders das freundliche und offene Miteinander in der Jakobusgemeinde. Sie ist gerne draußen und sieht die Bewahrung der Schöpfung als wunderbare und große Aufgabe an, der sie sich in der Jakobusgemeinde stellen möchte.

Dankbar fürs Engagement

Sowohl Norbert Noltemeyer als auch Pfarrer Peter Krech zeigten sich dankbar dafür, dass sich diese sechs Frauen im Wahlbezirk Niedereschach bereit erklärt haben, zu kandidieren.

So läuft die Kirchenwahl