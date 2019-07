von Albert Bantle

Ein außergewöhnliches Konzert erfreute am Samstagabend die Besucher in der Eschachhalle. Unter der Federführung von Mela Andre sangen, tanzten und musizierten sich die Akteure in die Herzen der Besucher.

Viele Rock- und Popklassiker

Das bunte und fröhliche Programm in ständig wechselnden Besetzungen und Kostümen begeisterte und bot jedem eine Art Erholung vom Alltag. Man konnte die Seele baumeln lassen, in Erinnerungen schwelgen und gute Laune tanken, genau wie dies die musikalische Leiterin Mela André angekündigt hatte. Das Konzert war geprägt aus einer Mischung aus Tanz, Gesang und Show. Auch Rock- und Pop-Musik mit Klassikern aus den vergangenen 50 Jahren konnte man genießen. Mit dabei waren Hits von Bon Jovi, Abba, Bonnie Tyler, The Greatest Showman, Footloose, Hairspray, John Miles, Katy Perry, Queen und vielen mehr.

In wechselnden Besetzungen begeistern die Singing Souls.

Die Sing- und Spielfreude der Protagonisten auf der Bühne sprang schnell auf das Publikum über. Dass den Akteuren das Singen im Chor, sei es nun in einer großen oder auch kleineren Besetzung, Freude macht und Körper, Geist und Seele beflügelt, war förmlich greifbar. Sängerin und Chorleiterin Mela Andre und ihren „Mitstreitern“ , alle vereint in der Freude an der Musik, muss man für den gelungenen Abend ein dickes Kompliment machen. Vorgestellt wurden Songs aus den 1960ern, 1980ern und 1990ern.

Einfach Klasse war dieses junge Streichorchester.

Das Publikum dankte es den Akteuren auf der Bühne mit reichem Applaus. Ohne mehrere Zugaben durften die Sänger am Ende des Konzertes die Bühne nicht verlassen. „Es ist einfach eine Freude, mit so vielen tollen Musikern auf der Bühne zu stehen“, freute sich Mela Andre am Ende des Konzertes. Nach dem Konzert waren alle zur After Show Party eingeladen.

Beim Finale ziehen die Akteure alle auf der Bühne noch einmal in ihren Bann.

Sie wirkten mit: The Singing Souls by Mela Andre, Tanzschule Seidel aus Villingen, die Tanzschule Herzig aus Rottweil, die preisgekrönte Pianistin Yanica Hristova, die Kidz Royalty und deren Band, die JMS St.Georgen-Furtwangen, ein Streicherensemble mit Preisträgern von Jugend musiziert, Kinder des Familienzentrums/Kindergarten Weidenbächle aus Sankt Georgen, Kinder des Familienzentrums/Kindergarten Pater Edgar Weinmann aus Niedereschach, der Männerchor der Singing Souls, der Turnverein St. Georgen, Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kappel und der Gitarrist Open Source

Auch der Nachwuchs des TV St. Georgen ist in das Programm eingebunden.