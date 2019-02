Die Südumfahrung um Niedereschach soll zwischen der Landesstraße 178, die von Kappel nach Niedereschach führt, und der Landesstraße 423, der Straße nach Dauchingen, eine Querverbindung herstellen. Der etwa 900 Meter lange Neubau soll die Dauchinger Straße und den gesamten Ort Niedereschach entlasten. Fördergelder des Landes sind offenbar nicht ohne Weiteres verfügbar.

Wertvolle Mähwiesen und Biotop betroffen

Befürworter der Südumfahrung argumentieren mit einem verbesserten Verkehrsfluss, der Staus vermeide. Kritiker führen an, dass die Südumfahrung zu einem erhöhten LKW-Aufkommen auf der Villinger Straße führen wird. Zudem soll sie die Grundlage für den Ausbau des Niedereschacher Gewerbegebiets sein, was abermals für mehr Verkehr sorgen würde. Außerdem tangiert die Straße gesetzlich unter Schutz gestellte Biotope und Mähwiesen. Die Südumfahrung würde ein Gebiet mit sogenannten FFH-Mähwiesen durchschneiden. FFH-Mähwiesen sind Lebensräume, die sich durch eine besonders hohe Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten auszeichnen. Nicht-Botaniker erkennen diese Wiesen meist an ihrem vielfältigen Blütenreichtum. Außerdem betroffen wäre das "Heckengebiet Unterziehren S Niedereschach", ein nach dem Bundesnaturschutzgesetz unter Schutz gestelltes Biotop. Die Kommune verspricht, die Bürger bei den weiteren Plaungen zu beteiligen.