von Albert Bantle

Auf Hochtouren laufen in Fischbach die Vorbereitungen des Geschichts- und Heimatvereins (GHV) Niedereschach für das Münzerfest 2019, das am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September 2019, stattfindet. Die Fäden laufen beim Vorsitzenden des GHV und Leiter des Heimatmuseums, Hans Otto Wagner und den Vorstandsmitgliedern des GHV, Irmgard und Peter Klee zusammen.

Sechstes Münzerfest

Wagner ist dankbar, dass er während des Festes nicht nur von seiner Vorstandschaft, sondern auch von anderen Fischbacher Vereinen unterstützt wird. Ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich, dieses großartige Bürgerfest durchzuführen, betont Wagner. Die Durchführung dieses Festes in seiner nun sechsten Auflage ist für ihn eine Herzensangelegenheit.

Hans Otto Wagner (rechts) freut sich schon jetzt auf das bevorstehende Münzerfest.

Viel könne und werde sich zu den vorigen Malen nicht ändern und viele bisherige Teilnehmer haben ihr Mitmachen zugesagt, betont Wagner. Die Gesamtleitung liegt wie bisher in den bewährten Händen einiger weniger Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins Niedereschach, allen voran die Familien Irmgard und Peter Klee sowie Hans Otto Wagner und dessen Frau Ekaterina Wagner-Antonova. Sie halten auch das Museum Niedereschach am Laufen und sehen das Münzerfest als lebendigen Beitrag des Museums zur lokalen Geschichte an. Die einstige Zeit der Münzer von Sinkingen, die geschichtlich auch mit den Graneggern verbunden waren, soll nicht nur im Museum ausgestellt werden, sondern für die ganze Bevölkerung erlebbar sein.

Bürgerfest im mittelalterlichen Stil

Das Museumsteam legt Wert darauf, dass das Münzerfest kein Mittelalterfest im herkömmlichen Sinn sein soll, sondern ein Bürgerfest im mittelalterlichen Stil. Eine Neuerung gibt sich dadurch, dass die Narrenzunft Fischbach zusammen mit den Mitgliedern des Kirchenchores Cäcilienverein Fischbach den gesamten Verpflegungsbereich übernehmen wird. Sie werden sich wieder etwas Originelles zu den Speisen und Getränken einfallen lassen. Durch diese Veränderung hoffen die Veranstalter, den Geschmack der regionalen Festbesucher noch besser treffen zu können.

Beim Geschichts- und Heimatverein freut man sich, wenn wie gewohnt viele Menschen mit mittelalterlichen Gewändern mit dabei sind.

Vorführungen und Musik

Auch Markthändler werden mit speziellen Angeboten vertreten sein. Sie gehören zweifellos zur mittelterlichen Szene bei einem solchen Fest. Ebenso wie entsprechende Musik, für die – wie auch beim letzten Münzerfest – die Gruppe aus Spaichingen mit dem Namen „Ghörsturz“ gewonnen werden konnte. Neben der frechen und unterhaltenden Musik auf alten Instrumenten bietet sie dem Publikum Spaß und Tanz zur dorffestlichen Atmosphäre. Dazu werden auch die zahlreichen Lagerzelte von verschieden Ritter- und Landsknechtlagern mit ihren Lagerfeuern und handwerklichen Vorführungen beitragen. Es kann durchaus auch vorkommen, dass zwei Streithähne ihren Zwist mit dem Schwert austragen.

Niedereschach Münzerfest in Niedereschach: Feiern wie im Mittelalter Das könnte Sie auch interessieren

Altertümliche Stimmung

Die verschiedenen Gerüche und Düfte von den Kochstellen auf den offenen Feuern werden den Gaumen kitzeln und der Flammenschein wird bis spät in die Samstagnacht den ganzen Platz in ein flackerndes Lichtermeer verwandeln. „Diese unnachahmliche altertümliche Stimmung ist es auch, die viele Gäste auch von fern anzieht“, freut sich Hans Otto Wagner schon jetzt. Dieses Jahr werden die „Löwenbanner“ aus Hagenbach wieder mit einer neuen eigens gestalteten Feuershow dabei sein und Jung und Alt mit ihren Feuerkünsten verzaubern. Auch die Tribaltänzerinnen von Ashira werden den Abend mit ihrem glitzernden orientalischen Kleiderschmuck zu einer schwungvollen Farbenpracht gestalten. Zwischendurch wird der gruselige, aber nicht minder realistische Pestzug, der im Mittelalter teilweise zum traurigen Alltag gehörte, durch die Menge ziehen. Der Nachtwächter wird regelmäßig mit Sinnsprüchen die Zeit verkünden.

Wie schon beim Münzerfest 2017 wird es auch 2019 spannende Gestalten zu sehen geben. | Bild: Albert Bantle

Mutproben für Groß und Klein

Zünftig wie es sich für alte Dorffeste gehört, können sich die Männer an verschiedenen Waffenübungen beweisen: Axtwerfen, Bogenschießen oder Armbrustschießen. Natürlich gibt es solche Mutproben auch für die Kleinen. Beliebt ist das Katapultschießen oder die Kinder können es im kleinen Maßstab den Großen gleichtun. Ein großer Spaß wird auch das früher unverzichtbare Feldkegeln sein, das von der Deifelzunft Niedereschach betreut wird. Dabei dürfen wie früher ungestraft Soldaten und Könige gestürzt werden. Beim Münzerfest wird auch die Adelsfamilie der Münzer von Sinkingen anzutreffen sein, die mit Anhang und Gesinde am Sonntag von ihrem Stammsitz in Sinkingen zum Festplatz ziehen wird. „Es ist also dafür gesorgt, dass die Veranstaltung für alle Besucher ein unvergessliches Erlebnis werden wird“, ist sich Wagner sicher. An vielen Orten werde Unterhaltung geboten, egal ob an den Ständen oder auf der kleinen Bühne.