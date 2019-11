Gellendes Martinshorn und der Rettungshubschrauber, der in der Ortsmitte auf einer Wiese landete, sorgten am Samstagvormittag für Aufregung in Niedereschach. Was war geschehen? Ein Mann war beim Versuch, lagernde Holzstämme klein zu sägen, von einem Holzstamm eingeklemmt worden und konnte sich nicht selbst befreien. Die herbeigerufene Feuerwehr befreite den Mann, der mit Verletzungen an das Deutsche Rote Kreuz übergeben wurde.