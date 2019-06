von Albert Bantle

Bei Handwerkern gibt es jede Menge zu erleben und zu entdecken: Davon konnten sich in den vergangenen Monaten Kinder des Familienzentrums Pater Edgar Weinmann in Niedereschach im Rahmen eines Handwerkerwettbewerbes überzeugen. Unterstützt wurde das Ganze von den heimischen Betrieben der Handwerkergemeinschaft Ofenbau Veit, Fliesen Max Lindinger und dem Malerfachgeschäft FeyerART, die vereint im Roomz-Shop in Niedereschach agieren.

Landessieger für den Großraum Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz

Doch nicht nur das: Der Niedereschacher Kindergarten wurde Landessieger für den Großraum Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz. Bundesweit nahmen 236 Kindergärten an den Wettbewerb teil. Eine Expertenjury aus Handwerk und Frühpädagogik hat aus den Einsendungen die Landessieger der sechsten Runde dieses Wettbewerbs gekürt.

Viele bunte Ideen für ein schönes Zuhause: So haben die Kinder ihre Eindrücke aus den Handwerksbetrieben kreativ umgesetzt. | Bild: Albert Bantle

Dass der Pater-Edgar-Weinmann-Kindergarten einer dieser elf Landesieger geworden ist, darauf können alle Beteiligten sehr stolz sein, lobte am Montagvormittag der Präsident der Handwerkskammer Konstanz, Gotthard Reiner. Er überreichte den mit 500 Euro dotierten Preis im Niedereschacher Kindergarten.

Handwerkskammer-Präsident begeistert von der Kreativität der Kinder

Der Präsident und Elektroinstallateurmeister aus Deilingen war begeistert von der Wettbewerbsarbeit der Niedereschacher Kindergartenkinder, bei der auf einem Riesenposter die Innenräume eines Hauses mit viel Liebe zum Detail ausgestaltet wurden – von kindgerechten Fliesenarbeiten über einen integrierten Ofen bis hin zu bemalten Wänden. „So ein Haus hätte ich auch gerne“, freute sich Reiner im Beisein der Kinder, Erzieherinnen und der Vertreter der im Roomz-Shop vereinten Handwerksfirmen.

Im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbes, so Reiner, gehe es darum, Kindern zu zeigen, wie toll, vielfältig und abwechslungsreich ein Handwerk sein könne. Mit Blick auf den Fachkräftemangel würde es den Kammer-Präsidenten freuen, wenn sich das eine oder andere Kind bei der Berufswahl vielleicht an die im Kindergarten gemachte Erfahrung erinnern würde.

Spielerischer Zugang zur Welt der Handwerksberufe

Wer zunächst einen Handwerksberuf erlerne, könne auf diesem Fundament aufbauen und danach immer noch studieren, habe dann aber, sollte es mit dem Studium nicht so richtig klappen, immer etwas Solides in der Hinterhand.

„Ich freue mich wahnsinnig, dass Kindergärten bei so etwas mitmachen“, sagte Reiner mit Blick auf den unter dem Motto „Kleine Hände, große Zukunft“ durchgeführten Kita-Wettbewerb der Aktion Modernes Handwerk (AMH), mit der den Niedereschacher Kita-Kindern ein spielerischer Zugang zum Handwerk ermöglicht wurde.